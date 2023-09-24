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التعليم تحدد قائمة محظورات على الطلاب استعداداً للعام الدراسي الجديد

9/24/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) حددت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى محظورات على الطلاب وخاصة فى المرحلة الثانوية، كما وضعت لهذه المحظورات عقوبات يتم تطبيقها على من يرتكب تلك المحظورات كالتالى:



- يحظر عدم الالتزام بالزى المدرسى، موضحة أن من يخالف ارتداء الملابس الموحدة بالمدرسة يتم التنبيه عليه وإرشاده فى طابور الصباح واستدعاء ولى الأمر وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله مدة لا تتخطى أسبوعا.



- يحظر ارتداء بناطيل مقطعة ومن يخالف يتم منعه من دخول المدرسة وتحذيره وفصله فى حالة تكرار المخالفة.



- يحظر رسم وشم أو القيام بتطويل شعر الرأس.



- يحظر التأخر عن طابور الصباح أو الحصة الأولى بالمدرسة ومن يخالف ذلك يتم تحذيره والتنبيه عليه بعدم التأخر وفى حالة تكرار المخالفه يتم توجيه إنذار له واستدعاء ولى الأمر وفى حال تكرار المخالفة يتم فصله.



- يحظر
التنمر أو القيام بأى أفعال من شأنها إيذاء الطلاب بدنيا أو معنويا.



- يحظر التلفظ بألفاظ خارجة أو التدخين داخل المدرسة أو القيام بأعمال من شأنها إتلاف محتويات المدرسة أو الفصل.



- يحظر التجاوز مع المعلمين أو التعدى عليهم باللفظ أو الضرب.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.





وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .







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