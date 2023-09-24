البحوث الفلكية عن توقعات وقوع زلازل: تنجيم لا أساس له

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: يوم 22 لم تكن هناك ظاهرة اقتران كواكب ولا الأمس ولا اليوم ولا غدا، كما إن وكالة ناسا لم تصدر أي تقارير.

وأكد أن "ناسا" ومجموعات من مراصد فلكية كثيرة ترصد الأجسام القريبة من الأرض، وأقرب جسم من الأرض بمسافة أضعاف قرب القمر من الأرض 3 أو أربع مرات وهى مسافة آمنة.



