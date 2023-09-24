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البحوث الفلكية عن توقعات وقوع زلازل: تنجيم لا أساس له

9/24/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور جاد القاضى عميد معهد البحوث الفلكية أن التنبؤات بقيام زلزال اليوم عبارة عن تنجيم لا أساس له من الصحة، وأدعو المصريين أن نركز في أشياء تنفعنا لأن العالم كله لا يحبس أنفاسه عدا المنطقة العربية فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: يوم 22 لم تكن هناك ظاهرة اقتران كواكب ولا الأمس ولا اليوم ولا غدا، كما إن وكالة ناسا لم تصدر أي تقارير.

وأكد أن "ناسا" ومجموعات من مراصد فلكية كثيرة ترصد الأجسام القريبة من الأرض، وأقرب جسم من الأرض بمسافة أضعاف قرب القمر من الأرض 3 أو أربع مرات وهى مسافة آمنة.



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