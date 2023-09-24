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جامعة حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفى للطلاب المقيدين بكلية الإنسانيات والتجارة

9/24/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن مواعيد اليوم التعريفي للطلاب المقيدين في كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 بمدرج 2 في الدور الثاني بمبنى الهندسة (1) وفقا كالتالي:

️ معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، من الحرف (ا) إلي الحرف (ط) من الساعة 9-10، ومن الحرف (ع) إلي الحرف (ي) من الساعة 10-11.

اللوجستيات وسلاسل الإمداد، من الساعة 10-11 لجميع الطلاب المتقدمين.

الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، من الساعة 11-12 لجميع الطلاب المتقدمين للبرنامج.


نظم الذكاء وتحليل الأعمال من الساعة 12-1 لجميع الطلاب المتقدمين للبرنامج.

من ناحية أخرى، أكد الدكتورالسيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدراسة تبدأ بعدد من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل يتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تلعب هذه الكوادر دورًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.


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