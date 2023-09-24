الجيزة: رفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع الجمعية ببشتيل

ودفعت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم حملة للتعامل مع الشكوى وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي وتم مصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكلف المحافظ مركز أوسيم بالمتابعة الدورية للمنطقة محل الشكوى والتعامل الفوري حيال أى مخالفات.

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.





وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.