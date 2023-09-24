مقتل طفل وشابين فى حادث إطلاق نار بسبب خلاف حول بيع كلب

مقتل طفل وشابين فى حادث إطلاق نار بسبب خلاف حول بيع كلب
التاريخ
9/24/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Youm7) قتل شابان وطفل فى الثالثة من العمر بحادث إطلاق نار مساء يوم السبت، فى مجمع سكنى فى فلوريدا خلال صراع نشب بسبب كلب، بحسب "روسيا اليوم".
وذكرت شرطة المدينة أن 5 أشخاص بينهم طفل توجهوا إلى مجمع سكني فاخر الساعة 10 مساء يوم السبت للقاء بعض الأفراد بشأن بيع كلب.
وأوضح مساعد رئيس مكتب عمدة مقاطعة جاكسونفيل جيه دي سترونكو، أن إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة دبت بسبب الكلب، ما أسفر عن مقتل الضحايا الثلاثة وإصابة شخص رابع من المجموعة.
ولم يكشف سترونكو عن هويات القتلى لكنه أشار إلى أن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات في حين أن القتيلين الآخرين والجريح في العشرينات من أعمارهم، ولم يتم التطرق لأي تفاصيل إضافية.
ووفقا لشهود عيان كانوا في المكان فر شخصان بالسيارة
عقب إطلاق النار.
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