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النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوى

9/24/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت وكالة الصحافة الفرنسية“فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن النيجر منعت الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوى.



وقرر المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر إعادة فتح مجاله الجوى أمام الرحلات التجارية مطلع سبتمبر، رغم أنه كان مغلقا منذ 6 أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من التحرك العسكري.



وفى 4 سبتمبر، أعلن متحدث باسم وزارة النقل، أن“المجال الجوى لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية”، موضحًا أن الخدمات الأرضية قد استؤنفت أيضًا.



وأضاف:“لا يزال المجال الجوى مغلقا أمام جميع الرحلات الجوية العسكرية التشغيلية وغيرها من الرحلات الخاصة التى لا يُسمح بها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة”.



وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فى منتصف سبتمبر، أن السفير الفرنسى فى النيجر محتجز“كرهينة” من قبل المجلس العسكرى الحاكم.



وأمر الجيش، الذى أطاح بالرئيس محمد بازوم فى 26 يوليو، بطرد السفير الفرنسى نهاية أغسطس، بعد أن رفضت باريس الانصياع للمهلة التى طالبت برحيله.







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