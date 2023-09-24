أوكرانيا: الوضع على الحدود مع روسيا لا يزال الأكثر توترًا وصعوبة

وأضاف ديمشينكو- فى تصريح متلفز، أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- أن "روسيا تواصل ضرباتها التى تستهدف الأراضى الأوكرانية كل يوم، فضلاً عن محاولاتها بشكل دورى نشر مجموعاتها الاستطلاعية لكشف مواقع وحداتنا العسكرية".



وأشار إلى أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا يخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش الأوكرانى وحرس الحدود.. وقال: إنه يتم تعزيز عناصر أخرى من قوات الأمن والدفاع الأوكرانية- وهى القوات المسلحة والحرس الوطنى والرجال يفهمون تمامًا ما هو موجود على الجانب الآخر من الحدود وهم مستعدون لأى تطورات.

ولفت إلى أن روسيا ليس لديها قوات كافية على أراضى بيلاروسيا للقيام بتوغل آخر أو اللجوء إلى أى شيء؛ لتأجيج الوضع على الحدود.



وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبب ذلك فى إصابات.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية- فى بيان صحفى اليوم- أن "أنظمة الدفاع الجوى دمّرت طائرتين بلا طيار فوق أراضى منطقة بيلجورود اليوم، فى حوالى الساعة 2:40 بتوقيت موسكو"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.. حيث تقع منطقة بيلجورود غربى روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.