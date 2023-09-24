Sunday, 24 September 2023 11:31 GMT

أوكرانيا: الوضع على الحدود مع روسيا لا يزال الأكثر توترًا وصعوبة

9/24/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانى أندريه ديمشينكو، اليوم /الأحد/، إن الوضع على الحدود مع روسيا لايزال الأكثر توترا وصعوبة.. وأكد أن كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود فى كل من بيلاروسيا وروسيا تتم مراقبته عن كثب من قبل وحدات الاستخبارات، من أجل تحليل وفهم مدى تهديد الوضع بالنسبة لأوكرانيا فى الوقت الحالى.

وأضاف ديمشينكو- فى تصريح متلفز، أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- أن "روسيا تواصل ضرباتها التى تستهدف الأراضى الأوكرانية كل يوم، فضلاً عن محاولاتها بشكل دورى نشر مجموعاتها الاستطلاعية لكشف مواقع وحداتنا العسكرية".


وأشار إلى أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا يخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش الأوكرانى وحرس الحدود.. وقال: إنه يتم تعزيز عناصر أخرى من قوات الأمن والدفاع الأوكرانية- وهى القوات المسلحة والحرس الوطنى والرجال يفهمون تمامًا ما هو موجود على الجانب الآخر من الحدود وهم مستعدون لأى تطورات.
ولفت إلى أن روسيا ليس لديها قوات كافية على أراضى بيلاروسيا للقيام بتوغل آخر أو اللجوء إلى أى شيء؛ لتأجيج الوضع على الحدود.


وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبب ذلك فى إصابات.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية- فى بيان صحفى اليوم- أن "أنظمة الدفاع الجوى دمّرت طائرتين بلا طيار فوق أراضى منطقة بيلجورود اليوم، فى حوالى الساعة 2:40 بتوقيت موسكو"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.. حيث تقع منطقة بيلجورود غربى روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.


MENAFN24092023000132011024ID1107130230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث