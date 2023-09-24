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المسيرات الروسية تدمر دبابتين سويديتين فى لوجانسك

9/24/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت مجلة "فوربس" نقلا عن قنوات "تيلجرام" روسية أن طائرات روسية مسيّرة أعطبت دبابتين سويديتين من طراز Strv 122 شرق مدينة سفاتوفو في جبهات القتال على حدود جمهورية لوغانسك.

وتظهر الصور دبابتين سويديتين ثقيلتين من طراز Strv 122 بأبواب محطمة.

وأشارت إلى أنه من المستحيل أن نحدد بالضبط ما حدث لهما. ربما مرتا على الألغام وأعطبتا، ونتيجة لذلك اضطر الطاقم إلى تركهما. ثم بدأت الطائرات المسيّرة في مهاجمة الدبابتين لمنع القوات الأوكرانية من سحبهما إلى الخلف لإصلاحهما.

وأشارت "فوربس" إلى أن الدبابات السويدية Strv 122 هي نسخة من دبابة Leopard 2 وتمتلك درعا أقوى، لكن مدفعها أضعف.

وأكدت أن هذه أفضل دبابة تم إرسالها إلى أوكرانيا حتى وصول الأمريكية "أبرامز"، وتم إرسال 10 من هذه الآليات إلى كييف.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.



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