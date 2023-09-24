المسيرات الروسية تدمر دبابتين سويديتين فى لوجانسك
التاريخ
9/24/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت مجلة "فوربس" نقلا عن قنوات "تيلجرام" روسية أن طائرات روسية مسيّرة أعطبت دبابتين سويديتين من طراز Strv 122 شرق مدينة سفاتوفو في جبهات القتال على حدود جمهورية لوغانسك.
وتظهر الصور دبابتين سويديتين ثقيلتين من طراز Strv 122 بأبواب محطمة.
وأشارت إلى أنه من المستحيل أن نحدد بالضبط ما حدث لهما. ربما مرتا على الألغام وأعطبتا، ونتيجة لذلك اضطر الطاقم إلى تركهما. ثم بدأت الطائرات المسيّرة في مهاجمة الدبابتين لمنع القوات الأوكرانية من سحبهما إلى الخلف لإصلاحهما.
وأشارت "فوربس" إلى أن الدبابات السويدية Strv 122 هي نسخة من دبابة Leopard 2 وتمتلك درعا أقوى، لكن مدفعها أضعف.
وأكدت أن هذه أفضل دبابة تم إرسالها إلى أوكرانيا حتى وصول الأمريكية "أبرامز"، وتم إرسال 10 من هذه الآليات إلى كييف.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".
وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.
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