عبد الواحد يكشف لـاليوم السابع سبب استبعاد دونجا والمثلوثى من لقاء المقاولون

وأكد عبد الواحد، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن استبعاد حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا جاء برغبة من الكولومبى أوسوريو، من أجل إراحتهما قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف عبد الواحد، إن أوسوريو يرى إن مواجهة أرتا سولار المقرر لها يوم السبت المقبل، فى لقاء العودة بدور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية، ستكون مواجهة مصيرية، خاصة فى ظل خسارة الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0.



