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عبد الواحد يكشف لـاليوم السابع سبب استبعاد دونجا والمثلوثى من لقاء المقاولون

9/24/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Youm7) كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب قرار الجهاز الفنى، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، استبعاد كل من حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا من قائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين.

وأكد عبد الواحد، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن استبعاد حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا جاء برغبة من الكولومبى أوسوريو، من أجل إراحتهما قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف عبد الواحد، إن أوسوريو يرى إن مواجهة أرتا سولار المقرر لها يوم السبت المقبل، فى لقاء العودة بدور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية، ستكون مواجهة مصيرية، خاصة فى ظل خسارة الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 / 0.

وأعلن خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.
خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.
وشهدت القائمة عودة محمد صبحى بعد شفائه من الإصابة، كما عاد سيف الدين الجزيرى الذى كان مستبعدًا من مواجهة بيراميدز، وعاد أحمد زيزو، واستبعد من المباراة حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، كما استبعد محمود علاء للإيقاف.
كما تواجد
حسام عبد المجيد
فى القائمة، بعدما اعتذر للخواجة الكولومبى عن اعتراضه على الخروج من تشكيل مواجهة بيراميدز، واكتفى المدرب بمعاقبته ماديًا فقط.



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