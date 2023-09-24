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الشحات يعزز تقدم الأهلى بالهدف الثانى فى شباك سان جورج الإثيوبى.. فيديو

9/24/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) سجل حسين الشحات لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى سان جورج الإثيوبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، واستلم الشحات الكرة على قوس خط الـ18 وسددها بيمناه على يمين حارس مرمى سان جورج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفي شوبير وكريم الدبيس وأحمد كوكا.

لقاء الأهلي وسان جورج هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما فى بطولات الأندية الأفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.

المواجهة الأولى للأهلي مع الأندية الإثيوبية كانت مع نادي البن الإثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، ووقتها لعب الأهلي بفريق من البدلاء، بينما كان الفريق الأول يلعب في نفس اليوم مع الشباب السعودي في كأس النخبة العربية «السوبر» والتي أقيمت في تونس، وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثانية، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت مع فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف للا شيء يوم 23 ديسمبر 2018م.

ولعب الأهلي مع أندية إثيوبيا 6 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل فى ثلاث وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.



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