60 دقيقة .. هجوم ضاغط من الأهلى وسان جورج متأخر بثنائية الشحات

وتقام مباراتا الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج في القاهرة، بعد اتفاق الناديين على ذلك؛ بسبب عدم إقامة مباريات في إثيوبيا على خلفية عدم توافر اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في ملاعب إثيوبيا.

ويضم تشكيل

الاهلي

للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويتواجد على الدكة كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد كوكا.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط بكل أوراقه، خاصة الشحات وتاو وإمام عاشور، لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف، وواصل الأهلي الضغط على الفريق الإثيوبي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة وسنحت أكثر من فرصة لكهربا، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

وسدد رامي ربيعة كرة خطيرة كادت تسكن الشباك، لكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، بعد كرة "خد وهات" مع إمام عاشور، ونجح في مراوغة دفاع سان وجورج وأودعها في شباك الحارس.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثان ومارس الضغط على المنافس، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة حتى انتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية الشوط الثاني قوية للغاية من جانب الأهلي، وشهدت انطلاقة هذا الشوط فرصا كثيرة مُهدرة من جانب الأهلي، حيث أهدر كل من إمام عاشور ورامي ربيعة وكهربا ثلاث فرص مُحققة.

كما أخطأ محمد الشناوي حارس الأهلي في تمرير كرة وصلت إلى لاعب سان جورج، لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك رغم أن المرمى كان خالياً.

الضغط الأهلاوي أسفر عن هدف أحرزه حسين الشحات أيضاً من تمريرة رائعة من كهربا ونجح الشحات في إيداعها بشباك الفريق الأثيوبي في الدقيقة 58.