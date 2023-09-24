ولي العهد البحريني: علاقات راسخة وشراكة استراتيجية تجمعنا مع المملكة المتحدة
التاريخ
9/24/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 9 (كونا) -- أشاد نائب الملك ولي العهد البحريني الأمير سلمان آل خليفة اليوم الأحد بالعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بلاده مع المملكة المتحدة وما تحظى به من اهتمام دائم لمواصلة الدفع بها نحو مستويات أكثر تقدما على الأصعدة كافة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن ولي العهد الأمير سلمان أكد خلال لقائه مع وزير الاستثمار في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون أهمية مواصلة البناء على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وتطوير مسارات التعاون بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن البحرين تواصل جهودها في تعزيز البيئة الاستثمارية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وتقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
خ ن ع / ش م ع
MENAFN24092023000071011013ID1107130223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.