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ولي العهد البحريني: علاقات راسخة وشراكة استراتيجية تجمعنا مع المملكة المتحدة

9/24/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 9 (كونا) -- أشاد نائب الملك ولي العهد البحريني الأمير سلمان آل خليفة اليوم الأحد بالعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بلاده مع المملكة المتحدة وما تحظى به من اهتمام دائم لمواصلة الدفع بها نحو مستويات أكثر تقدما على الأصعدة كافة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن ولي العهد الأمير سلمان أكد خلال لقائه مع وزير الاستثمار في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون أهمية مواصلة البناء على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وتطوير مسارات التعاون بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن البحرين تواصل جهودها في تعزيز البيئة الاستثمارية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وتقديم التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

خ ن ع / ش م ع



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