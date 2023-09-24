الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على ضباط شرطة كوسوفو

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على ضباط شرطة كوسوفو
التاريخ
9/24/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 9 (كونا) -- أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد "بأشد العبارات" الممكنة الهجوم البشع الذي شنته عصابة مسلحة على ضباط شرطة كوسوفو في (بانجسكا/بانجسكي) في شمال كوسوفو الذي أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة اثنين.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الجناة المسؤولين يجب أن يواجهوا العدالة من خلال إثبات جميع الحقائق المتعلقة بالهجوم".
وشدد على "ضرورة إيقاف هذه الهجمات والاعمال العدائية على الفور" مشيرا إلى أنها "تتسبب في تعريض المزيد من الأرواح البريئة للخطر في محيط دير بانجسكا".
وأوضح بوريل أن "بعثة يوليكس تعتبر المستجيب الأمني الثاني الموجود في كوسوفو وعلى اتصال وثيق مع السلطات وقوة (كفور)".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحثان مرارا وتكرارا جميع الأطراف الفاعلة على العمل على تهدئة الوضع في شمال كوسوفو. (النهاية)
ن خ / غ ع
MENAFN24092023000071011013ID1107130222
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