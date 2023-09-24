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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على ضباط شرطة كوسوفو

9/24/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 9 (كونا) -- أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد "بأشد العبارات" الممكنة الهجوم البشع الذي شنته عصابة مسلحة على ضباط شرطة كوسوفو في (بانجسكا/بانجسكي) في شمال كوسوفو الذي أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة اثنين.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الجناة المسؤولين يجب أن يواجهوا العدالة من خلال إثبات جميع الحقائق المتعلقة بالهجوم".
وشدد على "ضرورة إيقاف هذه الهجمات والاعمال العدائية على الفور" مشيرا إلى أنها "تتسبب في تعريض المزيد من الأرواح البريئة للخطر في محيط دير بانجسكا".
وأوضح بوريل أن "بعثة يوليكس تعتبر المستجيب الأمني الثاني الموجود في كوسوفو وعلى اتصال وثيق مع السلطات وقوة (كفور)".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحثان مرارا وتكرارا جميع الأطراف الفاعلة على العمل على تهدئة الوضع في شمال كوسوفو. (النهاية)

ن خ / غ ع




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