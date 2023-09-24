رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لاستقبال الأرمن الراغبين في مغادرة (ناغورني كاراباخ)

رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لاستقبال الأرمن الراغبين في مغادرة (ناغورني كاراباخ)
التاريخ
9/24/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 24 - 9 (كونا) -- أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد عن استعداد (يريفان) لاستقبال الأرمن الراغبين في مغادرة إقليم (ناغورني كاراباخ) "إذا اقتضت الضرورة".
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى باشينيان قوله في كلمة بثها التلفزيون الأرميني إنه "إذا لم تفلح الجهود المبذولة في إعطاء نتيجة فإننا بكل ود سنستقبل إخواننا وأخواتنا في أرمينيا".
ووجه باشنينان سهام النقد مجددا إلى روسيا قائلا إن التطورات الأخيرة أظهرت "عدم فعالية آليات الأمن الخارجية التي تشارك أرمينيا فيها" في إشارة إلى عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تلعب روسيا دورا قياديا فيها.
على جانب آخر دعا باشنينان المعارضة التي يتظاهر آلاف عدة من أتباعها في العاصمة (يريفان) ضده إلى "ضرورة احترام الدولة والسيادة" متعهدا "بتعزيز مؤسسات الدولة والديمقراطية ".
ويتظاهر آلاف عدة من أنصار المعارضة في (يريفان) يوميا احتجاجا على سياسة الحكومة حيال التطورات في إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي انتقلت السيادة فيه بالكامل إلى أذربيجان.
وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قال في لقاء جمعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي تويفو كلار في (باكو) أمس السبت إن "الظروف باتت ملائمة لتوقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا" مشددا على الالتزام "بضمان حقوق السكان الأرمن بما في ذلك حقهم في التعليم والثقافة والدين واختيار ممثليهم عبر الانتخابات البلدية".
وأعلن علييف تشكيل مجموعة عمل برئاسة نائب رئيس الحكومة شاهين مصطفايف تتولى مهمة "معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية" للسكان الأرمن في (ناغورني كاراباخ).
يذكر أن التشكيلات المسلحة الأرمينية بدأت بتسليم أسلحتها إلى سلطات أذربيجان بما ذلك أربع دبابات ومنظومة صاروخية من طراز (تور) و12 مركبة مدرعة و12 مدفعا و28 منظومة صاروخية محمولة على الكتف.
وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان الثلاثاء الماضي بدء تنفيذ عملية في إقليم (ناغورني كاراباخ) الأمر الذي دفع المسؤولين الانفصاليين هناك إلى الإعلان عن رغبتهم في وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مع السلطات في (باكو). (النهاية)
ا س / م ع ع
MENAFN24092023000071011013ID1107130221
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