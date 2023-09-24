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رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لاستقبال الأرمن الراغبين في مغادرة (ناغورني كاراباخ)

9/24/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 24 - 9 (كونا) -- أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد عن استعداد (يريفان) لاستقبال الأرمن الراغبين في مغادرة إقليم (ناغورني كاراباخ) "إذا اقتضت الضرورة".
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى باشينيان قوله في كلمة بثها التلفزيون الأرميني إنه "إذا لم تفلح الجهود المبذولة في إعطاء نتيجة فإننا بكل ود سنستقبل إخواننا وأخواتنا في أرمينيا".
ووجه باشنينان سهام النقد مجددا إلى روسيا قائلا إن التطورات الأخيرة أظهرت "عدم فعالية آليات الأمن الخارجية التي تشارك أرمينيا فيها" في إشارة إلى عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تلعب روسيا دورا قياديا فيها.
على جانب آخر دعا باشنينان المعارضة التي يتظاهر آلاف عدة من أتباعها في العاصمة (يريفان) ضده إلى "ضرورة احترام الدولة والسيادة" متعهدا "بتعزيز مؤسسات الدولة والديمقراطية ".
ويتظاهر آلاف عدة من أنصار المعارضة في (يريفان) يوميا احتجاجا على سياسة الحكومة حيال التطورات في إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي انتقلت السيادة فيه بالكامل إلى أذربيجان.
وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قال في لقاء جمعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي تويفو كلار في (باكو) أمس السبت إن "الظروف باتت ملائمة لتوقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا" مشددا على الالتزام "بضمان حقوق السكان الأرمن بما في ذلك حقهم في التعليم والثقافة والدين واختيار ممثليهم عبر الانتخابات البلدية".
وأعلن علييف تشكيل مجموعة عمل برئاسة نائب رئيس الحكومة شاهين مصطفايف تتولى مهمة "معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية" للسكان الأرمن في (ناغورني كاراباخ).
يذكر أن التشكيلات المسلحة الأرمينية بدأت بتسليم أسلحتها إلى سلطات أذربيجان بما ذلك أربع دبابات ومنظومة صاروخية من طراز (تور) و12 مركبة مدرعة و12 مدفعا و28 منظومة صاروخية محمولة على الكتف.
وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان الثلاثاء الماضي بدء تنفيذ عملية في إقليم (ناغورني كاراباخ) الأمر الذي دفع المسؤولين الانفصاليين هناك إلى الإعلان عن رغبتهم في وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مع السلطات في (باكو). (النهاية)

ا س / م ع ع




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