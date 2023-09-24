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(الداخلية) تنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) يومي غد وبعد غد

9/24/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد قيام الإدارة العامة لخفر السواحل بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) يومي 25 و 26 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميل بحري.
وحذرت الادارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع. (النهاية) ح م د / ا ع س

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