منتخب الكويت الاولمبي يودع (آسياد) القدم بعد تعادله مع تايلاند (1-1)

منتخب الكويت الاولمبي يودع (آسياد) القدم بعد تعادله مع تايلاند (1-1)
التاريخ
9/24/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- خرج منتخب الكويت الاولمبي اليوم الاحد من منافسات دورة الالعاب الآسيوية لكرة القدم المقامة في الصين بعد تعادله مع نظيره تايلاند (1-1) ضمن المجموعة الخامسة.
واحتل (الازرق) الاولمبي المركز الاخير بالمجموعة بعد حصوله على نقطتين من تعادلين امام البحرين وتايلاند وخسارة من كوريا الجنوبية.
وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي ويتأهل أصحاب المركز الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثاني بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
س ع د
MENAFN24092023000071011013ID1107130219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.