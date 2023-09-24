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منتخب الكويت الاولمبي يودع (آسياد) القدم بعد تعادله مع تايلاند (1-1)

9/24/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- خرج منتخب الكويت الاولمبي اليوم الاحد من منافسات دورة الالعاب الآسيوية لكرة القدم المقامة في الصين بعد تعادله مع نظيره تايلاند (1-1) ضمن المجموعة الخامسة.
واحتل (الازرق) الاولمبي المركز الاخير بالمجموعة بعد حصوله على نقطتين من تعادلين امام البحرين وتايلاند وخسارة من كوريا الجنوبية.
وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي ويتأهل أصحاب المركز الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثاني بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

س ع د




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