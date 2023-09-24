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(صباح الأحمد للموهبة) يفتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقة (روبوتكس) الدولية

9/24/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع اليوم الاحد عن فتح باب التسجيل للتأهيل لمسابقة (روبوتكس) الدولية غدا الاثنين والتي ستقام بجمهورية إستونيا في 17 و 18 نوفمبر المقبل.
وقال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني في بيان صحفي ان فتح باب التسجيل للكويتيين الذين يمتلكون الموهبة والافكار الإبداعية للمشاركة في تصفيات هذا المحفل الدولي سيبدأ من 25 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2023 من الفئة العمرية 14 و15 عاما من الجنسيين عبر الرابط المتاح في صفحة الانستغرام الخاصة بالمركز.
وأضاف الديحاني ان الهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار سعي المركز المتواصل لتشجيع وتحفيز الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية ثقافتهم ومعلوماتهم في مجال صناعة وتطوير الروبوتات بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والابداع.
وأوضح أن نظام المسابقة يعتمد بشكل عام على تحدي الفرق حيث يتكون كل فريق من عضوين إلى ثلاثة أعضاء وستمثل الفرق المشاركة دولة الكويت في هذه المسابقة العالمية.
وأشار إلى أن المركز سيقدم الدورات التدريبية اللازمة لتجهيز الفرق المشاركة وتدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم لكيفية تصميم وبناء وبرمجة الروبوت والتحكم به للدخول في التحديات مع الفرق المشاركة من الدول الأخرى.
وأضاف أنه سيتم اختيار أفضل 3 فرق من المشاركين في التصفيات لهذه المسابقة العالمية حسب الشروط والأحكام المذكورة في رابط التسجيل الخاص بالمسابقة.
وتعد مسابقة روبوتكس الدولية التي تقام في إستونيا مهرجانا سنويا للروبوتات يجمع بين ألاف المهندسين والمبتكرين والطلاب والمتنافسين وصناع التكنولوجيا حيث شارك العام الماضي ما يقارب من 3000 متنافس من 28 دولة حول العالم. (النهاية)

ع ي س / خ ع ح




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