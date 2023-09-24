(ليفربول) يفوز على (ويستهام يونايتد) بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز

(ليفربول) يفوز على (ويستهام يونايتد) بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز
التاريخ
9/24/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 9 (كونا) -- صعد نادي (ليفربول) إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (ويستهام يونايتد) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة السادسة التي جمعتهما على ملعب (انفيلد) اليوم الأحد.
وافتتح الدولي المصري محمد صلاح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة ال16 من ركلة جزاء قبل أن يعدل الإنجليزي جارود بوين النتيجة لويستهام في الدقيقة ال42.
ونجح الاوروغوياني داروين نونيز في ترجيح الكفة لمصلحة ليفربول بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة ال60 ثم حسم زميله البرتغالي ديوغو جوتا نتيجة اللقاء والنقاط الثلاث بهدف ثالث سجله في الدقيقة ال85.
وبهذا الفوز صعد (ليفربول) الى المركز الثاني في ترتيب الدوري بمجموع 16 نقطة وراء المتصدر وحامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) الذي يملك في رصيده 18 نقطة.
وفي مباريات أخرى لعبت اليوم أيضا تعادل (ارسنال) مع ضيفه (توتنهام هوتسبر) في ديربي شمال لندن بهدفين لكل منهما فيما فاز (برايتون) على (بورنموث) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في حين خسر (تشيلسي) على أرضه بهدف نظيف أمام (استون فيلا).
وبتعادل فريقي العاصمة تمكن (برايتون) من الصعود الى المركز الثالث برصيد 15 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (توتنهام) و(ارسنال) تواليا.
بدوره مكن الفوز (استون فيلا) من الصعود الى المركز السادس برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين على (ويستهام يونايتد) فيما تجمد (تشيلسي) في المركز ال14 بخمس نقاط. (النهاية)
م ر ن / غ ع
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