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فريق كويتي يفوز بجائزة أفضل فريق في بطولة (الكايت بورد) بمصر

9/24/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 9 (كونا) -- فاز الفريق الكويتي للتزلج الشراعي (الكايت بورد) اليوم الأحد بجائزة أفضل فريق في الدورة ال14 لبطولة (كنج أف لاجون) لرياضة (الكايت سيرينج) التي استضافتها مصر.
وفازت اللاعبة الكويتية وجد الصباح بالمركز الثاني في فئة (إيرستايل) للبنات فيما حققت شقيقتها نجلاء الصباح جائزة النجمة الصاعدة في البطولة التي نظمتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بمنطقة (رأس سدر) على خليج السويس بساحل البحر الأحمر.
وأشاد أمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بنتائج الفريق الكويتي في ظل أول مشاركة له في البطولة التي يتنافس فيها لاعبون على مستوى عال.
وثمن الفودري الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة بالكويت من أجل تطوير لعبة (الكايت بورد) والمنافسة على تحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم الكويت عاليا في البطولة التي تشارك فيها فرق من كولومبيا وهولندا والكويت إلى جانب مصر.
وأضاف أن بطولة (الكايت بورد) التي استضافتها مصر خلال الفترة من ال19 الى ال24 سبتمبر الحالي تميزت باستعراض القدرات الفنية الرياضية في مواجهة قوة الرياح مشيرا الى مشاركة نخبة من أبطال مصر ودول أوروبية وآسيوية وأمريكا الجنوبية في البطولة.
ويشارك الفريق الكويتي في البطولة بوفد يرأسه عبدالعزيز البنا ويضم خمسة لاعبين هم عبدالله الغربللي وراشد المسعودي ومهلهل المضف وعبدالله الذربان وأحمد القلاف إلى جانب اللاعبتين الشقيقتين وجد ونجلاء الصباح إضافة إلى مشرف عام لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي نايف الهده.
وتعد رياضة (الكايت بورد) أحد رياضات الأمواج تجمع بين ركوب الأمواج واستخدام قارب صغير حيث يمكن للمتسابقين الاستمتاع بالرياح والأمواج والقفز فوق الأمواج العالية وتتضمن سباقات السرعة والأداء الفني والقفز على الأمواج.
كما تأتي البطولة في إطار استراتيجية ترويجية تعتمد عليها مصر في إلقاء الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري والمنتجات المتنوعة التي يتمتع بها ومنها السياحة الرياضية وسياحة المغامرات. (النهاية) م م / ش م ع

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