عرض مسرحية (آي ميديا) للمخرج الكويتي سليمان البسام في لندن الجمعة المقبلة

عرض مسرحية (آي ميديا) للمخرج الكويتي سليمان البسام في لندن الجمعة المقبلة
التاريخ
9/24/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 9 (كونا) -- يعرض المؤلف والمخرج المسرحي الكويتي سليمان البسام عمله المسرحي (آي ميديا) في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة المقبل ضمن مهرجان (شباك) الذي يعد أحد أكبر مهرجانات الفنون والثقافة العربية المعاصرة في بريطانيا وأوروبا.
وأكد الموقع الإلكتروني للمهرجان أن (آي ميديا) ستعرض على خشبة مسرح (ستون نيست) العريق من خلال أربعة عروض ستقدم للجمهور خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد المقبلين.
وبهذه المناسبة قال البسام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تقديم عمله المسرحي ضمن مهرجان (شباك) وعلى مسرح (ستون نيست) في لندن "يشكل إضافة نوعية للمسرح الكويتي خاصة والعربي عموما".
وذكر البسام أن (آي ميديا) "قامت بجولة عربية وعالمية حازت خلالها على إشادة وإعجاب النقاد والمسرحيين والجمهور على حد سواء".
وأوضح أن الجولة شملت سلسلة من العروض في الكويت وتونس والقاهرة وبيروت والدار البيضاء وهانوفر ونابولي ومكسيكو سيتي مضيفا أن باريس وتحديدا مسرح (إم سي 93) سيكون بداية من مايو المقبل المحطة المقبلة بعد عروض لندن.
وعن العمل المسرحي قال البسام إنه "إعداد حر لأسطورة (ميديا) ليوربيدس وهي تقارب قضايا الهجرة واللجوء وصراعات الهوية والانتماء والحب والخيانة والانتقام كما تطرح أيضا قوة المنصات الرقمية لتغيير الفضاء السياسي وخلق قصة رمزية واضحة للصراع في القرن ال21".
وبين أن (آي ميديا) تمثل الحلقة الثانية في (ثلاثية إيكاروس) التي يعمل عليها وهي تجربة جديدة بمشروعه البحثي المسرحي الذي يبحث في التكثيف على صعيد اللغة والاقتصاد بالأدوات المسرحية التي تؤدي إلى تعزيز البعد الشاعري في مكونات العرض المسرحي.
يذكر أن هذه المسرحية اقتنصت عددا من جوائز المسابقة الرسمية للدورة ال22 لأيام قرطاج المسرحية في تونس في ديسمبر 2021 أبرزها جائزة (أفضل نص مسرحي) لسليمان البسام وجائزة (أفضل ممثلة) لحلا عمران وجائزة (أفضل سينوغرافيا) ونالها إيريك سواييه.
وتتميز أعمال المؤلف والمخرج الكويتي سليمان البسام وبخاصة (آي ميديا) كما أشار إليها النقاد بأنها تتضمن "نهجا مميزا" يهدف لخلق فرق مشتركة من بلدان عربية مختلفة وحتى غربية ومزج عناصر من خلفيات وتجارب مسرحية متعددة بما يخدم العرض ويصب في بوتقة إيصال رسالة عمله الفني. (النهاية) م ر ن / م ع ع
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