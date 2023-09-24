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عرض مسرحية (آي ميديا) للمخرج الكويتي سليمان البسام في لندن الجمعة المقبلة

9/24/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 9 (كونا) -- يعرض المؤلف والمخرج المسرحي الكويتي سليمان البسام عمله المسرحي (آي ميديا) في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة المقبل ضمن مهرجان (شباك) الذي يعد أحد أكبر مهرجانات الفنون والثقافة العربية المعاصرة في بريطانيا وأوروبا.
وأكد الموقع الإلكتروني للمهرجان أن (آي ميديا) ستعرض على خشبة مسرح (ستون نيست) العريق من خلال أربعة عروض ستقدم للجمهور خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد المقبلين.
وبهذه المناسبة قال البسام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تقديم عمله المسرحي ضمن مهرجان (شباك) وعلى مسرح (ستون نيست) في لندن "يشكل إضافة نوعية للمسرح الكويتي خاصة والعربي عموما".
وذكر البسام أن (آي ميديا) "قامت بجولة عربية وعالمية حازت خلالها على إشادة وإعجاب النقاد والمسرحيين والجمهور على حد سواء".
وأوضح أن الجولة شملت سلسلة من العروض في الكويت وتونس والقاهرة وبيروت والدار البيضاء وهانوفر ونابولي ومكسيكو سيتي مضيفا أن باريس وتحديدا مسرح (إم سي 93) سيكون بداية من مايو المقبل المحطة المقبلة بعد عروض لندن.
وعن العمل المسرحي قال البسام إنه "إعداد حر لأسطورة (ميديا) ليوربيدس وهي تقارب قضايا الهجرة واللجوء وصراعات الهوية والانتماء والحب والخيانة والانتقام كما تطرح أيضا قوة المنصات الرقمية لتغيير الفضاء السياسي وخلق قصة رمزية واضحة للصراع في القرن ال21".
وبين أن (آي ميديا) تمثل الحلقة الثانية في (ثلاثية إيكاروس) التي يعمل عليها وهي تجربة جديدة بمشروعه البحثي المسرحي الذي يبحث في التكثيف على صعيد اللغة والاقتصاد بالأدوات المسرحية التي تؤدي إلى تعزيز البعد الشاعري في مكونات العرض المسرحي.
يذكر أن هذه المسرحية اقتنصت عددا من جوائز المسابقة الرسمية للدورة ال22 لأيام قرطاج المسرحية في تونس في ديسمبر 2021 أبرزها جائزة (أفضل نص مسرحي) لسليمان البسام وجائزة (أفضل ممثلة) لحلا عمران وجائزة (أفضل سينوغرافيا) ونالها إيريك سواييه.
وتتميز أعمال المؤلف والمخرج الكويتي سليمان البسام وبخاصة (آي ميديا) كما أشار إليها النقاد بأنها تتضمن "نهجا مميزا" يهدف لخلق فرق مشتركة من بلدان عربية مختلفة وحتى غربية ومزج عناصر من خلفيات وتجارب مسرحية متعددة بما يخدم العرض ويصب في بوتقة إيصال رسالة عمله الفني. (النهاية) م ر ن / م ع ع

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