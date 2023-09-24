حوارية تناقش أهمية الحوار بين الأديان وأثره في بناء السلام بالمفرق

حوارية تناقش أهمية الحوار بين الأديان وأثره في بناء السلام بالمفرق
التاريخ
9/24/2023 2:29:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 24 أيلول (بترا)- نظمت قدرات للتنمية المجتمعية بالتعاون مع المبادرة المتحدة للأديان URI ومركز قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية ومؤسسة زهاء الصحراء اليوم الأحد جلسة حوارية نقاشية بعنوان "معاً لصناعة السلام".
وتطرق الباحث والخبير في شؤون المجتمعات المحلية والرئيس التنفيذي لجمعية قدرات للتنمية المجتمعية عبد الكريم الخزاعلة الى دور المنظمات والمؤسسات الدولية في تعزيز مفاهيم الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة والأدوار التي تقوم بها نحو تعزيز مفاهيم الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة في الأردن.
وببن الخزاعلة أن الأردن يعمل منذ زمن بعيد بمسيرة حافلة تدعو إلى الحوار بين الأديان والحد من الانقسامات والعمل على تعزيز العلاقات بين الشرق والغرب ودعم القضايا الإنسانية، إضافة لما يقوم به من جهود في بناء الجسور بين الشعوب من مختلف الأديان ودعم جهود النهوض بالإنسانية وتعزيز قيم التعايش والتسامح حول العالم.
ولفت إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي تمثل مسيرة حافلة بالعطاء في مجال تعزيز ونشر مبادئ وقيم التسامح والتعايش على صعيد المنطقة والعالم، مذكرا بالمبادرات الفارقة الذي أطلقها جلالته في هذا المجال، ومنها مبادرة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان.
من جهتهم، أشار المشاركون في الجلسة إلى دور مؤسسات المجتمعي المدني المختلفة في تكريس الحوار ونشر قيم السلام والتسامح والمحبة بين أبناء المجتمعات المحلية وتقارب الأفكار بين الشعوب والدول والمجتمعات المختلفة، لافتين الى ضرورة أن يشكل الحوار أداة رئيسة لإرساء العلاقات وبناء السلام العالمي، وتعزيز التعاون بين الشعوب والتماسك المجتمعي.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
24/09/2023 20:30:23
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