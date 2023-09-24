حوارية تناقش أهمية الحوار بين الأديان وأثره في بناء السلام بالمفرق

المفرق 24 أيلول (بترا)- نظمت قدرات للتنمية المجتمعية بالتعاون مع المبادرة المتحدة للأديان URI ومركز قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية ومؤسسة زهاء الصحراء اليوم الأحد جلسة حوارية نقاشية بعنوان "معاً لصناعة السلام".

وتطرق الباحث والخبير في شؤون المجتمعات المحلية والرئيس التنفيذي لجمعية قدرات للتنمية المجتمعية عبد الكريم الخزاعلة الى دور المنظمات والمؤسسات الدولية في تعزيز مفاهيم الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة والأدوار التي تقوم بها نحو تعزيز مفاهيم الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة في الأردن.

وببن الخزاعلة أن الأردن يعمل منذ زمن بعيد بمسيرة حافلة تدعو إلى الحوار بين الأديان والحد من الانقسامات والعمل على تعزيز العلاقات بين الشرق والغرب ودعم القضايا الإنسانية، إضافة لما يقوم به من جهود في بناء الجسور بين الشعوب من مختلف الأديان ودعم جهود النهوض بالإنسانية وتعزيز قيم التعايش والتسامح حول العالم.

ولفت إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي تمثل مسيرة حافلة بالعطاء في مجال تعزيز ونشر مبادئ وقيم التسامح والتعايش على صعيد المنطقة والعالم، مذكرا بالمبادرات الفارقة الذي أطلقها جلالته في هذا المجال، ومنها مبادرة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان.

من جهتهم، أشار المشاركون في الجلسة إلى دور مؤسسات المجتمعي المدني المختلفة في تكريس الحوار ونشر قيم السلام والتسامح والمحبة بين أبناء المجتمعات المحلية وتقارب الأفكار بين الشعوب والدول والمجتمعات المختلفة، لافتين الى ضرورة أن يشكل الحوار أداة رئيسة لإرساء العلاقات وبناء السلام العالمي، وتعزيز التعاون بين الشعوب والتماسك المجتمعي.

--(بترا)





ه ق/ب ع/ ع ط

24/09/2023 20:30:23