افتتاح معرض جالابير الفوتوغرافي بجاليري إربد

إربد 24 أيلول (بترا)- افتتح مستشار التعاون الثقافي لدى السفارة الفرنسية جيل رولاند في جاليري مركز إربد الثقافي مساء اليوم الأحد، معرض جالابير الفوتوغرافي 2023، والذي ينظمه المعهد الثقافي الفرنسي في الأردن بالتعاون مع وزارة الثقافة ويستمر حتى مساء الخميس المقبل.

واشتمل المعرض الذي حضره مديرة المعهد الفرنسي بعمان ليتيسيا بارب ومسؤولة القسم الثقافي في المعهد الفرنسي بالاردن جسيكا بطشون، ومدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة ومدير شباب إربد يحيى المومني وحشد من المواطنين، على مجموعة كبيرة من الصور النادرة لمختلف المدن الأردنية والتي يعود تاريخها إلى 1905، حيث تم التقاطها خلال رحلة الأب لويس جالابير مع ثلاثة من زملائه إلى الأردن.

يشار إلى أن الأب جالابير هو أحد المستكشفين القلائل الذين خصصوا زيارة إلى شرق الأردن، ضمن رحلة كان هدفها الأساسي الوصول إلى فلسطين وسوريا.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ع ط

24/09/2023 20:25:34