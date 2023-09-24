افتتاح معرض جالابير الفوتوغرافي بجاليري إربد

افتتاح معرض جالابير الفوتوغرافي بجاليري إربد
التاريخ
9/24/2023 2:29:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 24 أيلول (بترا)- افتتح مستشار التعاون الثقافي لدى السفارة الفرنسية جيل رولاند في جاليري مركز إربد الثقافي مساء اليوم الأحد، معرض جالابير الفوتوغرافي 2023، والذي ينظمه المعهد الثقافي الفرنسي في الأردن بالتعاون مع وزارة الثقافة ويستمر حتى مساء الخميس المقبل.
واشتمل المعرض الذي حضره مديرة المعهد الفرنسي بعمان ليتيسيا بارب ومسؤولة القسم الثقافي في المعهد الفرنسي بالاردن جسيكا بطشون، ومدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة ومدير شباب إربد يحيى المومني وحشد من المواطنين، على مجموعة كبيرة من الصور النادرة لمختلف المدن الأردنية والتي يعود تاريخها إلى 1905، حيث تم التقاطها خلال رحلة الأب لويس جالابير مع ثلاثة من زملائه إلى الأردن.
يشار إلى أن الأب جالابير هو أحد المستكشفين القلائل الذين خصصوا زيارة إلى شرق الأردن، ضمن رحلة كان هدفها الأساسي الوصول إلى فلسطين وسوريا.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
24/09/2023 20:25:34
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