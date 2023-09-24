منتخب الملاكمة يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022

عمان 24 أيلول (بترا)- افتتح المنتخب الوطني للملاكمة، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول المقبل.

ولم يتمكن اللاعب عبادة الكسبة من تخطي دور الـ32 من منافسات وزن تحت 63.5 كلم بخسارته أمام اللاعب الكازاخستاني، يرتوجان زينولينوف، مثلما لم تتمكن اللاعبة، سيلينا الحسنات، من تخطي دور الـ16 من منافسات وزن تحت 54 كلم بخسارتها أمام اللاعبة الهندية "بريتي".

وتستكمل يوم غد الإثنين مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية حيث سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش مع القيرغيزستاني ديوشيباييف نورزيجيت في دور الـ32 من منافسات وزن تحت 51 كلم .

ويلتقي في وقت لاحق اللاعب زياد عشيش، صاحب برونزية الألعاب الآسيوية الماضية، مع اللاعب الإماراتي حسين الكندري في دور الـ32 من منافسات وزن تحت 71.

--(بترا)

ض ع/ ع ط

24/09/2023 20:15:40