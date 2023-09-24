منتخب الملاكمة يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022

منتخب الملاكمة يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022
التاريخ
9/24/2023 2:29:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- افتتح المنتخب الوطني للملاكمة، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول المقبل.
ولم يتمكن اللاعب عبادة الكسبة من تخطي دور الـ32 من منافسات وزن تحت 63.5 كلم بخسارته أمام اللاعب الكازاخستاني، يرتوجان زينولينوف، مثلما لم تتمكن اللاعبة، سيلينا الحسنات، من تخطي دور الـ16 من منافسات وزن تحت 54 كلم بخسارتها أمام اللاعبة الهندية "بريتي".
وتستكمل يوم غد الإثنين مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية حيث سيلتقي اللاعب حذيفة عشيش مع القيرغيزستاني ديوشيباييف نورزيجيت في دور الـ32 من منافسات وزن تحت 51 كلم .
ويلتقي في وقت لاحق اللاعب زياد عشيش، صاحب برونزية الألعاب الآسيوية الماضية، مع اللاعب الإماراتي حسين الكندري في دور الـ32 من منافسات وزن تحت 71.
--(بترا)
ض ع/ ع ط
24/09/2023 20:15:40
MENAFN24092023000117011021ID1107130210
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