بني مصطفى: المؤشر الوطني أحدى أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

عمان 24 أيلول (بترا) -قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن المؤشر الوطني لتتبع مشاركة المرأة يعد أحدى أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس بني مصطفى، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونائبة الأمينة العامة للجنة الوطنية للشؤون المرأة والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني والمدراء المعنيين من الجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة توصيات اجتماع الفريق الفني الذي عقد مؤخرًا.

وأضافت أن "المؤشر من شأنه أن يوحد البيانات من خلال آلية وطنية معتمدة وهي دائرة الإحصاءات العامة كونها الجهة المعنية والموثوقة من حيث قاعدة البيانات المتوفرة لديها على المستوى الوطني".

وأكدت بني مصطفى، أهمية توطين المؤشرات بما يوفر مؤشرات قياس خاصة على الصعيد الوطني بحيث تصبح مصدرا معتمدا للجهات المحلية والدولية كافة، وأن يتضمن المؤشر المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمؤشرات في التقارير الدولية؛ ليصبح المؤشر الوطني مرجعًا للمؤشرات الدولية كجهة معتمدة.

واستعرض رئيس الفريق الفني للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة، مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات توصيات الاجتماع الأول للفريق الفني.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة بما يتوفر لديها من المؤشرات ستسهم برفد المؤشر الوطني بجميع البيانات المحدثة والمطلوبة، مؤكداً أن الدائرة تعمل على المسوحات الميدانية التي توفر معلومات مصنفة ضمن مؤشرات القوة البشرية وقوة العمل، وفجوة الأجور، والمشتغلين والمتعطلين ومؤشرات القروض والمنشآت والأراضي المملوكة للنساء، والمؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي.

وبين أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل على جمع البيانات المتخصصة المتوفرة لدى الوزارات على اختلاف اختصاصاتها ما سيعزز البيانات المتنوعة والمصنفة لدى الدائرة ما سينعكس على جودة البيانات التي ستغذي المؤشر الوطني.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية الاستفادة من البيانات المتوفرة حاليا مثل السجلات التجارية ومنصة البيانات التي تعمل عليها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفي هذا الصدد بينت مي عليمات، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة إدماج لاستشارات التنمية والتدريب أن منصة البيانات التي تم إعدادها في المراحل السابقة يمكن الاستعانة بها في المؤشر الوطني لا سيما وأنها مرت بمراحل من الإعداد التشاركي مع عدد من الجهات الرسمية وتعتمد على خوارزميات من شأنها القيام بحساب نسب مشاركة المرأة بطريقة فعالة وضمن انفوغراف يبين النسب المصنفة وبيانات يمكن الرجوع اليها بشكل فعال.

كما ناقش الحضور أهمية التوسع في هذه المؤشرات، حيث تشمل إحصائيات مفصلة تتضمن المسوحات والإحصائيات المصنفة حسب الجنس على مستوى المحافظات.

--(بترا)

ح ظ/ب ع / ع ط

24/09/2023 20:13:59