ورشة حول التحديث السياسي بالمفرق

المفرق 24 أيلول (بترا)- عقدت محافظة المفرق اليوم الأحد، في مبناها ورشة عمل حول التحديث السياسي وسيادة القانون.

وتحدث محافظ المفرق سلمان النجادا في الجلسة الأولى من الورشة عن منظومة التحديث السياسي وقانوني الأحزاب والانتخاب، مستعرضا أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي جاءت بتكليف ملكي لتحفيز الشباب على الانخراط بالعمل الحزبي والسياسي وأخذ مكانهم في عملية التحديث والتطوير السياسي التي انتهجتها المملكة.

وبين النجادا أن محافظة المفرق تشهد حراكا سياسيا كبيرا، لاسيما في مجال تسليط الضوء على أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتمثلة بصدور قانوني الأحزاب والانتخاب باعتبار أن القانونين أعطيا مساحات واسعة للمشاركة في صنع القرار، خصوصا فيما يتعلق بالشباب والمرأة وتمكين الأحزاب السياسية من الوصول إلى حكومات برلمانية.

وأوضح أن الكرة في مرمى الجميع من أجل النهوض بمستقبل البلد من خلال استغلال المساحات الموجودة في قانوني الأحزاب والانتخاب.

من جهته تطرق مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة في الجلسة الثانية إلى محور سيادة القانون في التنمية والسلم المجتمعي.

وتخلل الورشة مناقشات حول قانوني الأحزاب والانتخاب ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومدى تحفيزهما للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسة، لاسيما فئة الشباب والمرأة.

وفي نهاية الورشة التي حضرها مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية أحمد النصير، تم التوقيع على وثيقة وزارة الداخلية لمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.

--(بترا)

ه ق/ ع ط

24/09/2023 19:48:33