ورشة حول التحديث السياسي بالمفرق
التاريخ
9/24/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 24 أيلول (بترا)- عقدت محافظة المفرق اليوم الأحد، في مبناها ورشة عمل حول التحديث السياسي وسيادة القانون.
وتحدث محافظ المفرق سلمان النجادا في الجلسة الأولى من الورشة عن منظومة التحديث السياسي وقانوني الأحزاب والانتخاب، مستعرضا أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي جاءت بتكليف ملكي لتحفيز الشباب على الانخراط بالعمل الحزبي والسياسي وأخذ مكانهم في عملية التحديث والتطوير السياسي التي انتهجتها المملكة.
وبين النجادا أن محافظة المفرق تشهد حراكا سياسيا كبيرا، لاسيما في مجال تسليط الضوء على أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتمثلة بصدور قانوني الأحزاب والانتخاب باعتبار أن القانونين أعطيا مساحات واسعة للمشاركة في صنع القرار، خصوصا فيما يتعلق بالشباب والمرأة وتمكين الأحزاب السياسية من الوصول إلى حكومات برلمانية.
وأوضح أن الكرة في مرمى الجميع من أجل النهوض بمستقبل البلد من خلال استغلال المساحات الموجودة في قانوني الأحزاب والانتخاب.
من جهته تطرق مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة في الجلسة الثانية إلى محور سيادة القانون في التنمية والسلم المجتمعي.
وتخلل الورشة مناقشات حول قانوني الأحزاب والانتخاب ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومدى تحفيزهما للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسة، لاسيما فئة الشباب والمرأة.
وفي نهاية الورشة التي حضرها مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية أحمد النصير، تم التوقيع على وثيقة وزارة الداخلية لمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.
--(بترا)
ه ق/ ع ط
24/09/2023 19:48:33
MENAFN24092023000117011021ID1107130208
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