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أندية المحترفين تتراجع عن قرار تعليق مشاركتها ببطولة الدوري

9/24/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- أنهت أندية المحترفين قرار تعليق مشاركتها، والعودة للعب في بطولة دوري كرة القدم.
وقالت الأندية في بيان مقتضب، عقب اجتماع عقد اليوم الأحد، في مقر النادي الفيصلي في عمان، إن قرارها جاء للمصلحة العامة للكرة الأردنية.
وبينت أن هناك اجتماعا سيعقد مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم لمناقشة مطالب الأندية.
وكانت الأندية علقت مشاركتها يوم الخميس الماضي تزامنا مع انطلاق الجولة السادسة من الدوري، بسبب مطالبات للاتحاد بتوفير دعم مالي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
24/09/2023 19:45:09

MENAFN24092023000117011021ID1107130207

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