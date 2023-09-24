أندية المحترفين تتراجع عن قرار تعليق مشاركتها ببطولة الدوري

أندية المحترفين تتراجع عن قرار تعليق مشاركتها ببطولة الدوري
التاريخ
9/24/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- أنهت أندية المحترفين قرار تعليق مشاركتها، والعودة للعب في بطولة دوري كرة القدم.
وقالت الأندية في بيان مقتضب، عقب اجتماع عقد اليوم الأحد، في مقر النادي الفيصلي في عمان، إن قرارها جاء للمصلحة العامة للكرة الأردنية.
وبينت أن هناك اجتماعا سيعقد مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم لمناقشة مطالب الأندية.
وكانت الأندية علقت مشاركتها يوم الخميس الماضي تزامنا مع انطلاق الجولة السادسة من الدوري، بسبب مطالبات للاتحاد بتوفير دعم مالي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
24/09/2023 19:45:09
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