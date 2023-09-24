أبو السعود يُودع منافسات دورة الألعاب الآسيوية

أبو السعود يُودع منافسات دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/24/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، من الدور التمهيدي لمنافسات جهاز حصان المقابض، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ولم يتمكن أبو السعود من التأهل إلى النهائي بعد أن جمع 12.766 نقطة.
وأكد أبو السعود أنه سيسعى لتعويض خروجه من أسياد هانغتشو وتحقيق نتائج أفضل في قادم البطولات.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
24/09/2023 19:44:12
MENAFN24092023000117011021ID1107130206
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