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أبو السعود يُودع منافسات دورة الألعاب الآسيوية

9/24/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، من الدور التمهيدي لمنافسات جهاز حصان المقابض، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ولم يتمكن أبو السعود من التأهل إلى النهائي بعد أن جمع 12.766 نقطة.
وأكد أبو السعود أنه سيسعى لتعويض خروجه من أسياد هانغتشو وتحقيق نتائج أفضل في قادم البطولات.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ ع ط
24/09/2023 19:44:12

MENAFN24092023000117011021ID1107130206

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