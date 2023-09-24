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5 جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

9/24/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 أيلول (بترا)- أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، في شرقي قطاع غزة اليوم الأحد، بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المدمع تجاه مئات المواطنين الذين تظاهروا في عدة مناطق على الحدود شرقي قطاع غزة.
من جهتها أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، إصابة خمسة من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ ع ط
24/09/2023 19:43:24

MENAFN24092023000117011021ID1107130205

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