5 جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
التاريخ
9/24/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 24 أيلول (بترا)- أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، في شرقي قطاع غزة اليوم الأحد، بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المدمع تجاه مئات المواطنين الذين تظاهروا في عدة مناطق على الحدود شرقي قطاع غزة.
من جهتها أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، إصابة خمسة من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ ع ط
24/09/2023 19:43:24
MENAFN24092023000117011021ID1107130205
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