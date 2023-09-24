صحة المفرق ترفد مركز صحي السويلمة بطبيب عام بدوام كامل
التاريخ
9/24/2023 2:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 24 أيلول (بترا)- أكد مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، تكليف طبيب للدوام يوميا في مركز صحي السويلمة.
وقال إن المديرية تلقت مطالبات من مواطنين تصب جميعها بضرورة تكليف طبيب عام لمعاينة المرضى في مركز صحي السويلمة بشكل يومي، وعدم اقتصارها على يومين في الأسبوع.
ولفت إلى أنه في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية جرى المباشرة بتكليف طبيب عام للدوام في المركز طيلة أيام الأسبوع.
وقال المكاحلة إن جميع الأدوية والعلاجات ومن ضمنها علاجات الضغط والسكري متوفرة بشكل كاف للمرضى المسجلين في كشوفات المرضى.
وكان أهالي منطقة السويلمة التابعة لبلدية حوشا الجديدة طالبوا مديرية صحة المفرق بضرورة توفير طبيب عام بدوام أسبوعي لا سيما في أعقاب استحداث مركز صحي نموذجي، عوضا عن المبنى القديم المستأجر الذي كان لا يفي بالغرض.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ ع ط
24/09/2023 19:42:17
MENAFN24092023000117011021ID1107130204
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