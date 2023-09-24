صحة المفرق ترفد مركز صحي السويلمة بطبيب عام بدوام كامل

المفرق 24 أيلول (بترا)- أكد مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، تكليف طبيب للدوام يوميا في مركز صحي السويلمة.

وقال إن المديرية تلقت مطالبات من مواطنين تصب جميعها بضرورة تكليف طبيب عام لمعاينة المرضى في مركز صحي السويلمة بشكل يومي، وعدم اقتصارها على يومين في الأسبوع.

ولفت إلى أنه في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية جرى المباشرة بتكليف طبيب عام للدوام في المركز طيلة أيام الأسبوع.

وقال المكاحلة إن جميع الأدوية والعلاجات ومن ضمنها علاجات الضغط والسكري متوفرة بشكل كاف للمرضى المسجلين في كشوفات المرضى.

وكان أهالي منطقة السويلمة التابعة لبلدية حوشا الجديدة طالبوا مديرية صحة المفرق بضرورة توفير طبيب عام بدوام أسبوعي لا سيما في أعقاب استحداث مركز صحي نموذجي، عوضا عن المبنى القديم المستأجر الذي كان لا يفي بالغرض.

--(بترا)

ه ق/ ن ح/ ع ط

24/09/2023 19:42:17