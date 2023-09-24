زين تجدّد دعمها لمؤسسة نهر الأردن

عمّان 24 أيلول (بترا)-وقعت شركة زين اتفاقية الرعاية والدعم مع مؤسسة نهر الأردن؛ لترعى بموجبها مختلف الفعاليات والبرامج المستدامة التي تقوم عليها المؤسسة، ودعم سيدات المجتمع المحلي المستفيدات من برامج المؤسسة، وتقديم خدمات وعروض الاتصالات والإنترنت الحصرية.

ووفق بيان مؤسسة نهر الأردن اليوم الأحد، وقع الاتفاقية عن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن مؤسسة نهر الأردن المدير العام إنعام بريشي.

ويأتي تجديد رعاية ودعم زين لنهر الأردن في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وتندرج ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة، التي تحرص على إطلاقها بشكل متواصل، لدعم أفراد المجتمع المحلي، لا سيما الأقل حظاً من النساء والأطفال.

وتقدم الشركة دعمها لمشاريع سيدات المجتمع المحلي المنتسبات لمؤسسة نهر الأردن من خلال شراء المشغولات اليدوية والمنتجات التي تصنعها هذه السيدات، ليصار لتوزيعها في مختلف المناسبات، بهدف المساهمة في رفع مستوى معيشتهن وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.

وتسهم "زين" بتنفيذ رؤية المؤسسة نحو أردن يبتكر الأمثل لتحدياته، وتحقيق قيم الشركة التي تتمثّل بالعدالة الاجتماعية، والمشاركة، والمسؤولية، والاستدامة، لتواصل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في مختلف مشاريعها ومبادراتها.

ووفق البيان، تقدّم زين دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)، الذي تقوم عليه مؤسسة نهر الأردن بهدف تعزيز وترسيخ مفهوم حماية الأسرة والطفل في المملكة، من خلال تزويد مقسم اتصالات عبر تقنية الميكرويف، لتوفير وسيلة اتصال دائمة عالية الجودة والكفاءة، بشكلٍ يضمن رفع القدرة الاستيعابية للمكالمات الواردة للرقم 110.

ولتحقيق تلك الغايات أطلقت زين 110 حملات توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التوعية حول حماية الأسرة والطفل وإرشادهم حول استخدام الخط الأسري المجاني 11 لحمايتهم، وذلك ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع، ولتسهم في الحد من الإساءة للأسرة والطفل.

ويعد خط 110 الخاص بالأسرة والطفل، "خط هاتفي مجاني"، أنشئ في 2007 ضمن برنامج نهر الأردن لحماية الطفل، لغايات تعزيز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفل في الأردن، حيث يتواصل المرشدون في المركز مع المتصل سواء كان طفلاً أو راشداً على الرقم 110، بما يضمن السرية والاستماع الفعال لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشاد والمعلومات بحسب الحاجة.

--(بترا)

رخ /ب ع/ ع ط

24/09/2023 19:41:03