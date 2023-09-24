قتل تمساح في فلوريدا إثر العثور على جثة امرأة بين فكيه

قتل تمساح في فلوريدا إثر العثور على جثة امرأة بين فكيه
التاريخ
9/24/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 24 أيلول (بترا)- تحقق الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، في ملابسات العثور على جثة امرأة وجدت بين فكي تمساح في نهر بمنطقة لارغو بالولاية بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
ووفق ما أفاد مسؤولون، استجابت الشرطة لبلاغ عن جثة شوهدت في جدول مائي بين فكي تمساح يبلغ طوله 4 أمتار، مشيرين الى أن التحقيق مستمر لتحديد "ملابسات وفاة المرأة وأسبابها".
وقال شاهد عيان لوسائل إعلام، إن التمساح كان قابضاً على الجثة وسحبها تحت الماء، وإنه قاوم بشدة محاولة السلطات لصدّه.
وأضاف أن فرق الإنقاذ لفّوا حبلاً حول رقبة التمساح في محاولة لسحبه إلى شاحنة باستخدام بكرة، لكنه بدأ في سحب الشاحنة إلى الماء.
وأشار إلى أن عناصر الفرق امسكوا عصا طويلة، وأخرجوا رأس التمساح من الماء، ثم أطلقوا النار عليه مرتين.
وقالت الشرطة إن التمساح كان مرابطاً قرب جثة المرأة ومنع عناصر الإنقاذ من الاقتراب منها.
وتعتبر التماسيح
من الحيوانات الشائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة التي قتلت في تموز الماضي امرأة تبلغ 69 عاماً إثر هجوم قرب بحيرة في ولاية كارولينا الجنوبية.
--(بترا)
ب خ/ ن ح/ ع ط
24/09/2023 19:00:43
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