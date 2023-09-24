قتل تمساح في فلوريدا إثر العثور على جثة امرأة بين فكيه

واشنطن 24 أيلول (بترا)- تحقق الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، في ملابسات العثور على جثة امرأة وجدت بين فكي تمساح في نهر بمنطقة لارغو بالولاية بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

ووفق ما أفاد مسؤولون، استجابت الشرطة لبلاغ عن جثة شوهدت في جدول مائي بين فكي تمساح يبلغ طوله 4 أمتار، مشيرين الى أن التحقيق مستمر لتحديد "ملابسات وفاة المرأة وأسبابها".

وقال شاهد عيان لوسائل إعلام، إن التمساح كان قابضاً على الجثة وسحبها تحت الماء، وإنه قاوم بشدة محاولة السلطات لصدّه.

وأضاف أن فرق الإنقاذ لفّوا حبلاً حول رقبة التمساح في محاولة لسحبه إلى شاحنة باستخدام بكرة، لكنه بدأ في سحب الشاحنة إلى الماء.

وأشار إلى أن عناصر الفرق امسكوا عصا طويلة، وأخرجوا رأس التمساح من الماء، ثم أطلقوا النار عليه مرتين.

وقالت الشرطة إن التمساح كان مرابطاً قرب جثة المرأة ومنع عناصر الإنقاذ من الاقتراب منها.

وتعتبر التماسيح

من الحيوانات الشائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة التي قتلت في تموز الماضي امرأة تبلغ 69 عاماً إثر هجوم قرب بحيرة في ولاية كارولينا الجنوبية.

--(بترا)





ب خ/ ن ح/ ع ط





24/09/2023 19:00:43