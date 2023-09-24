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أوقاف إربد الثانية تطلق مبادرة سلامتك

9/24/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 24 أيلول (بترا)- أطلقت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، في المساجد التابعة للمديرية مبادرة بعنوان "سلامتك.
وجهزت المديرية، بالتعاون مع الأئمة والمؤذنين، ممرات مشاة وعاكسات خاصة على جوانب الطريق، للتسهيل على المصلين قطع الطريق من وإلى المساجد.
وقال مدير الأوقاف الشيخ عبد السلام احمد نصير، لـ(بترا)، إن إطلاق المبادرة جاء تزامناً مع إقرار قانون السير الجديد لتحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد أن حفظ النفس قيمة عظيمة في الإسلام، ويجب على المسلمين أن يحترموها ويحموا حياة الآخرين وحياتهم الخاصة.
--(بترا)
س ع/ ن ح/رق
24/09/2023 18:52:22

MENAFN24092023000117011021ID1107130201

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