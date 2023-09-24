أوقاف إربد الثانية تطلق مبادرة سلامتك

أوقاف إربد الثانية تطلق مبادرة سلامتك
التاريخ
9/24/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 24 أيلول (بترا)- أطلقت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأحد، في المساجد التابعة للمديرية مبادرة بعنوان "سلامتك.
وجهزت المديرية، بالتعاون مع الأئمة والمؤذنين، ممرات مشاة وعاكسات خاصة على جوانب الطريق، للتسهيل على المصلين قطع الطريق من وإلى المساجد.
وقال مدير الأوقاف الشيخ عبد السلام احمد نصير، لـ(بترا)، إن إطلاق المبادرة جاء تزامناً مع إقرار قانون السير الجديد لتحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد أن حفظ النفس قيمة عظيمة في الإسلام، ويجب على المسلمين أن يحترموها ويحموا حياة الآخرين وحياتهم الخاصة.
--(بترا)
س ع/ ن ح/رق
24/09/2023 18:52:22
MENAFN24092023000117011021ID1107130201
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