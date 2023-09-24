طائرات الاحتلال تقصف موقعين وسط وشمال قطاع غزة

غزة 24 أيلول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقعين للمقاومة الفلسطينية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وبيت حانون شمال القطاع. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ نقطتي رصد للمقاومة شرق البريج، وبيت حانون، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. --(بترا) أ ش/رق 24/09/2023 18:49:38

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