اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية والهولندية

اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية والهولندية
التاريخ
9/24/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- وقّعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن الجانب الهولندي السفير الهولندي في عمّان هاري فيرفاي، إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.
-(بترا)
ح ظ/ف م/رق
24/09/2023 18:35:27
MENAFN24092023000117011021ID1107130199
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