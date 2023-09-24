اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية والهولندية

عمان 24 أيلول (بترا)- وقّعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن الجانب الهولندي السفير الهولندي في عمّان هاري فيرفاي، إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.

-(بترا)

ح ظ/ف م/رق

24/09/2023 18:35:27