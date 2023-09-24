اتحاد الطائرة يتفق مع الأندية على مواعيد البطولات

عمان 24 أيلول (بترا)- اتفق اتحاد الكرة الطائرة وأندية الدرجة الممتازة، على تحديد مواعيد البطولات المحلية التي ستقام في الموسم المقبل 2024، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مقر الاتحاد، برئاسة نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات.

وحضر الاجتماع أندية، شباب الحسين، وعيرا، والوحدات، والعودة، والكرمل، والمحطة.

وتنطلق البطولات المحلية لفرق الدرجة الممتازة اعتبارا من شهر تموز المقبل من خلال مباراة كأس السوبر، ثم بطولة درع الاتحاد، تليها إقامة بطولة كأس الأردن، حيث تقام هذه البطولات من دون اللاعبين المحترفين.

ويقام دوري أندية الدرجة الأولى خلال شهر تشرين الأول المقبل مع السماح للأندية بالتعاقد مع اللاعبين المحترفين، وحسب التعليمات التي يحددها الاتحاد، والمواعيد الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.

وسيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين الاتحاد وكافة أندية الدرجة الممتازة، وذلك للاتفاق على تعليمات إقامة الدوري لموسم 2024.

واستعرض قطيشات، أبرز البطولات التي ستشارك بها المنتخبات الوطنية في العام المقبل، إلى جانب مشاركة الفرق الأردنية في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري التي تأكد أقامتها منتصف شهر شباط المقبل، وبطولة غرب آسيا التي تقام خلال شهر تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي أكد فيه قطيشات على مشاركة المنتخب الوطني للرجال في بطولة غرب آسيا، والبطولة العربية.

وجدد قطيشات اعتزازه بالعلاقة القوية التي تربط الاتحاد مع الأندية والمبنية على التعاون والاحترام، والدور الكبير الذي تلعبه كافة الأندية في تطوير اللعبة.

--(بترا)

خ خ / ف م/رق

24/09/2023 18:33:02