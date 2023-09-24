اتحاد الطائرة يتفق مع الأندية على مواعيد البطولات

اتحاد الطائرة يتفق مع الأندية على مواعيد البطولات
التاريخ
9/24/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- اتفق اتحاد الكرة الطائرة وأندية الدرجة الممتازة، على تحديد مواعيد البطولات المحلية التي ستقام في الموسم المقبل 2024، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مقر الاتحاد، برئاسة نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات.
وحضر الاجتماع أندية، شباب الحسين، وعيرا، والوحدات، والعودة، والكرمل، والمحطة.
وتنطلق البطولات المحلية لفرق الدرجة الممتازة اعتبارا من شهر تموز المقبل من خلال مباراة كأس السوبر، ثم بطولة درع الاتحاد، تليها إقامة بطولة كأس الأردن، حيث تقام هذه البطولات من دون اللاعبين المحترفين.
ويقام دوري أندية الدرجة الأولى خلال شهر تشرين الأول المقبل مع السماح للأندية بالتعاقد مع اللاعبين المحترفين، وحسب التعليمات التي يحددها الاتحاد، والمواعيد الرسمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.
وسيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين الاتحاد وكافة أندية الدرجة الممتازة، وذلك للاتفاق على تعليمات إقامة الدوري لموسم 2024.
واستعرض قطيشات، أبرز البطولات التي ستشارك بها المنتخبات الوطنية في العام المقبل، إلى جانب مشاركة الفرق الأردنية في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري التي تأكد أقامتها منتصف شهر شباط المقبل، وبطولة غرب آسيا التي تقام خلال شهر تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي أكد فيه قطيشات على مشاركة المنتخب الوطني للرجال في بطولة غرب آسيا، والبطولة العربية.
وجدد قطيشات اعتزازه بالعلاقة القوية التي تربط الاتحاد مع الأندية والمبنية على التعاون والاحترام، والدور الكبير الذي تلعبه كافة الأندية في تطوير اللعبة.
--(بترا)
خ خ / ف م/رق
24/09/2023 18:33:02
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