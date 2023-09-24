هيئة الأوراق المالية تطلق نظام الامتحانات الإلكتروني

هيئة الأوراق المالية تطلق نظام الامتحانات الإلكتروني
التاريخ
9/24/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- أطلقت هيئة الأوراق المالية، نظام الامتحانات الإلكتروني، تماشياً مع نهج التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إنه عقد اليوم الأحد امتحان التشريعات المالية، الذي تقدم له نحو 20 شخصاً، لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المحلي والبورصات الأجنبية.
وأكدت أن الهدف من حوسبة الامتحان يتمثل بتوفير الوقت والجهد على موظفي شركات الخدمات المالية، وتبسيط إجراءات الامتحان الذي تعقده الهيئة بصفة دورية.
وبينت الهيئة، أن تنظيم الامتحان يأتي عملاً بنص المادة الثالثة من أسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الأجنبية الصادرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في 2019.
وأضافت أن الهدف من عقد الامتحان يتمثل أيضا بتنظيم مهنة المعتمدين الممارسين لأعمال الخدمات المالية الثمانية وفقاً للمعايير الدولية، ورفع مستوى قدرات ومهارات المعتمدين والتأكد من جاهزيتهم لممارسة أعمالهم وفقاً للتشريعات المالية ذات العلاقة لحمايتهم، وحماية السوق المالية والمستثمر من المخاطر.
يشار إلى أن أعمال الخدمات المالية التي يتم الحصول على اعتمادات لممارستها تتضمن، أعمال الوسيط المالي، وأمين الاستثمار، ومدير الاستثمار، ومستشار مالي، وأمين إصدار، ومدير إصدار، وحافظ أمين، وضابط امتثال.
--(بترا)
رش/ ف م/رق
24/09/2023 18:16:17
MENAFN24092023000117011021ID1107130197
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