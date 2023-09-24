هيئة الأوراق المالية تطلق نظام الامتحانات الإلكتروني

عمان 24 أيلول (بترا)- أطلقت هيئة الأوراق المالية، نظام الامتحانات الإلكتروني، تماشياً مع نهج التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إنه عقد اليوم الأحد امتحان التشريعات المالية، الذي تقدم له نحو 20 شخصاً، لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المحلي والبورصات الأجنبية.

وأكدت أن الهدف من حوسبة الامتحان يتمثل بتوفير الوقت والجهد على موظفي شركات الخدمات المالية، وتبسيط إجراءات الامتحان الذي تعقده الهيئة بصفة دورية.

وبينت الهيئة، أن تنظيم الامتحان يأتي عملاً بنص المادة الثالثة من أسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الأجنبية الصادرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في 2019.

وأضافت أن الهدف من عقد الامتحان يتمثل أيضا بتنظيم مهنة المعتمدين الممارسين لأعمال الخدمات المالية الثمانية وفقاً للمعايير الدولية، ورفع مستوى قدرات ومهارات المعتمدين والتأكد من جاهزيتهم لممارسة أعمالهم وفقاً للتشريعات المالية ذات العلاقة لحمايتهم، وحماية السوق المالية والمستثمر من المخاطر.

يشار إلى أن أعمال الخدمات المالية التي يتم الحصول على اعتمادات لممارستها تتضمن، أعمال الوسيط المالي، وأمين الاستثمار، ومدير الاستثمار، ومستشار مالي، وأمين إصدار، ومدير إصدار، وحافظ أمين، وضابط امتثال.

--(بترا)

رش/ ف م/رق

24/09/2023 18:16:17