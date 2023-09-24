إطلاق أعمال الدورة العربية تحت شعار دور الرياضية في نمط الحياة الصحية للأفراد

عمان 24 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأحد في عمان، أعمال الدورة العربية، التي تنظمها بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار" دور الرياضة في نمط الحياة الصحية للأفراد".

وقال وزير الشباب محمد النابلسي، إن الدورة تأتي ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية في إطار تمكين الشباب العربي من تبادل الخبرات والمعارف، والتي تشكل فرصا للشباب العرب للالتقاء وتقديم التجربة الشبابية الأردنية في مجالات الصحة والرياضة.

وأضاف أن اهتمام الوزارة بالصحة والنشاط البدني، يأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للشباب، وما تتضمنه من محور رئيس يعنى بالشباب والصحة والنشاط البدني، والهادف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية للشباب وتمكينهم من ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية التي تسهم في رفع اللياقة البدنية وتطوير الثقافة الرياضية لديهم.

وثمن النابلسي المشاركة العربية الواسعة في الدورة التي تبرز الاهتمام العربي المشترك بدور الشباب في الرياضة والصحة، مؤكدا نقل رسالة الشباب المشاركين ورؤيتهم وتوصياتهم في ختام أعمال المؤتمر ورفعها لمجلس وزراء الشباب العرب.

من جانبه، قال مندوب جامعة الدول العربية مدير إدارة الشباب والرياضة فيصل غسال"إن جامعة الدول العربية ومن خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تسعى إلى إتاحة الفرصة للشباب العربي للتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات الثقافية والاهتمام بتفعيل دور الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أهمية الدورة في دعم ورفع الوعي بأهمية توفير حياة صحية للشباب .

وخلال الافتتاح، بينت مديرة الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج، رؤية الجمعية لإيجاد مجتمع أردني صحي وآمن، ودورها في تنفيذ برامج تنموية تتماشى والأولويات الصحية الوطنية، مشيرة إلى برامج الجمعية في الصحة والنشاط البدني الموجهة لمختلف الفئات العمرية في المجتمع.

وتهدف الدورة، التي تقام حتى 28 من أيلول الحالي، إلى رفع الوعي وزيادة المعارف المتعلقة بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومختلف القضايا الصحية كالتغذية والحميات ومضار التدخين ومنتجات التبغ والمنشطات والمكملات الغذائية وغيرها.

كما تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في تصميم التداخلات المتعلقة بتعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال الرياضة، وتبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص نجاح من المملكة والدول العربية المشاركة، وصولا إلى تقديم توصيات توثق الحاجات والتطلعات الشبابية لإيجاد بيئة معززة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.

ويدير جلسات الدورة نخبة من المختصين والخبراء في مجال الرياضة والصحة، إلى جانب تنفيذ زيارات لمختلف المناطق السياحية في المملكة.

وحضر الحفل، عدد من سفراء الدول العربية، ووفود تمثل 14 دولة عربية.

--(بترا)

س ح/ف م/رق

24/09/2023 18:14:23