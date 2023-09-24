إطلاق أعمال الدورة العربية تحت شعار دور الرياضية في نمط الحياة الصحية للأفراد

إطلاق أعمال الدورة العربية تحت شعار دور الرياضية في نمط الحياة الصحية للأفراد
التاريخ
9/24/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأحد في عمان، أعمال الدورة العربية، التي تنظمها بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار" دور الرياضة في نمط الحياة الصحية للأفراد".
وقال وزير الشباب محمد النابلسي، إن الدورة تأتي ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية في إطار تمكين الشباب العربي من تبادل الخبرات والمعارف، والتي تشكل فرصا للشباب العرب للالتقاء وتقديم التجربة الشبابية الأردنية في مجالات الصحة والرياضة.
وأضاف أن اهتمام الوزارة بالصحة والنشاط البدني، يأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للشباب، وما تتضمنه من محور رئيس يعنى بالشباب والصحة والنشاط البدني، والهادف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية للشباب وتمكينهم من ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية التي تسهم في رفع اللياقة البدنية وتطوير الثقافة الرياضية لديهم.
وثمن النابلسي المشاركة العربية الواسعة في الدورة التي تبرز الاهتمام العربي المشترك بدور الشباب في الرياضة والصحة، مؤكدا نقل رسالة الشباب المشاركين ورؤيتهم وتوصياتهم في ختام أعمال المؤتمر ورفعها لمجلس وزراء الشباب العرب.
من جانبه، قال مندوب جامعة الدول العربية مدير إدارة الشباب والرياضة فيصل غسال"إن جامعة الدول العربية ومن خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تسعى إلى إتاحة الفرصة للشباب العربي للتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات الثقافية والاهتمام بتفعيل دور الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أهمية الدورة في دعم ورفع الوعي بأهمية توفير حياة صحية للشباب .
وخلال الافتتاح، بينت مديرة الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج، رؤية الجمعية لإيجاد مجتمع أردني صحي وآمن، ودورها في تنفيذ برامج تنموية تتماشى والأولويات الصحية الوطنية، مشيرة إلى برامج الجمعية في الصحة والنشاط البدني الموجهة لمختلف الفئات العمرية في المجتمع.
وتهدف الدورة، التي تقام حتى 28 من أيلول الحالي، إلى رفع الوعي وزيادة المعارف المتعلقة بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومختلف القضايا الصحية كالتغذية والحميات ومضار التدخين ومنتجات التبغ والمنشطات والمكملات الغذائية وغيرها.
كما تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في تصميم التداخلات المتعلقة بتعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال الرياضة، وتبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص نجاح من المملكة والدول العربية المشاركة، وصولا إلى تقديم توصيات توثق الحاجات والتطلعات الشبابية لإيجاد بيئة معززة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.
ويدير جلسات الدورة نخبة من المختصين والخبراء في مجال الرياضة والصحة، إلى جانب تنفيذ زيارات لمختلف المناطق السياحية في المملكة.
وحضر الحفل، عدد من سفراء الدول العربية، ووفود تمثل 14 دولة عربية.
--(بترا)
س ح/ف م/رق
24/09/2023 18:14:23
MENAFN24092023000117011021ID1107130196
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