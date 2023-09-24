الجامعة الأردنية والسفارة التركية تبحثان سبل تعزيز التعاون

الجامعة الأردنية والسفارة التركية تبحثان سبل تعزيز التعاون
التاريخ
9/24/2023 2:29:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية التركية لدى المملكة آردام أوزان والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والثقافية.
وأشار عبيدات خلال اللقاء، الذي ضم ممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ومعهد ومؤسسة يونس إمره، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي قدمه الجانب التركي لبرنامج اللغة التركية الذي يدرس فيه حاليا قرابة 500 طالب وطالبة، إلى جانب ما قدّمه برنامج مولانا للتبادل الطلابي.
وأكد، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش، وعميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور عدنان الصمادي، ترحيب الجامعة بتعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والسفارة ومؤسسات التعليم العالي التركية في مجالات عدة، خاصة تبادل الطلبة والباحثين وتعليم اللغة التركية في الجامعة وإرسال المزيد من الطلبة الأتراك للدراسة في الجامعة في برامج اللغة العربية والشريعة وغيرها من البرامج، مثمنًا علاقات التعاون بين الجامعة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق ومؤسسة يونس إمره.
بدوره، عبر السفير عن سعادته بزيارة الجامعة بوصفها مؤسسة تعليم رائدة، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات مع الأردن، كما شكر الجامعة على استمرارها بتعليم اللغة التركية.
وأشار إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التبادل والتعاون الأكاديمي والثقافي وتبادل المزيد من الطلبة، وذلك من خلال الأنشطة الترويجية والمدارس الصيفية والمنح وبرامج التبادل وإقامة ودعم المشاريع المشتركة التي تسيّرها من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.
وزار الوفد كلية اللغات الأجنبية، حيث أكد عميد الكلية، بحضور رئيسة قسم اللغات الآسيوية الدكتورة باغدا غول، رغبة الكلية بالتوسع في تعليم اللغة التركية في الجامعة من خلال إنشاء برامج دراسات عليا فيها، وإنشاء فرق بحثية مشتركة مع الجامعات التركية، إضافة إلى فرع لمعهد يونس إمره في الكلية.
--(بترا)
س ص/ ف م/رق
24/09/2023 18:03:52
MENAFN24092023000117011021ID1107130195
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