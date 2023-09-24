الجامعة الأردنية والسفارة التركية تبحثان سبل تعزيز التعاون

عمان 24 أيلول (بترا)- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية التركية لدى المملكة آردام أوزان والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والثقافية.

وأشار عبيدات خلال اللقاء، الذي ضم ممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ومعهد ومؤسسة يونس إمره، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي قدمه الجانب التركي لبرنامج اللغة التركية الذي يدرس فيه حاليا قرابة 500 طالب وطالبة، إلى جانب ما قدّمه برنامج مولانا للتبادل الطلابي.

وأكد، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش، وعميد كلية اللغات الأجنبية الدكتور عدنان الصمادي، ترحيب الجامعة بتعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والسفارة ومؤسسات التعليم العالي التركية في مجالات عدة، خاصة تبادل الطلبة والباحثين وتعليم اللغة التركية في الجامعة وإرسال المزيد من الطلبة الأتراك للدراسة في الجامعة في برامج اللغة العربية والشريعة وغيرها من البرامج، مثمنًا علاقات التعاون بين الجامعة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق ومؤسسة يونس إمره.

بدوره، عبر السفير عن سعادته بزيارة الجامعة بوصفها مؤسسة تعليم رائدة، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات مع الأردن، كما شكر الجامعة على استمرارها بتعليم اللغة التركية.

وأشار إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التبادل والتعاون الأكاديمي والثقافي وتبادل المزيد من الطلبة، وذلك من خلال الأنشطة الترويجية والمدارس الصيفية والمنح وبرامج التبادل وإقامة ودعم المشاريع المشتركة التي تسيّرها من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.

وزار الوفد كلية اللغات الأجنبية، حيث أكد عميد الكلية، بحضور رئيسة قسم اللغات الآسيوية الدكتورة باغدا غول، رغبة الكلية بالتوسع في تعليم اللغة التركية في الجامعة من خلال إنشاء برامج دراسات عليا فيها، وإنشاء فرق بحثية مشتركة مع الجامعات التركية، إضافة إلى فرع لمعهد يونس إمره في الكلية.

--(بترا)

س ص/ ف م/رق

24/09/2023 18:03:52