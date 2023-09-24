إشهار التجمع الوطني للإصلاح

عمان 24 أيلول (بترا)- علي الحلاحلة- احتفل التجمع الوطني للإصلاح بإشهاره اليوم الأحد، في المركز الثقافي الملكي، والذي يضم الأحزاب الأرض المباركة، والشعلة، والشورى، والغد، والقدوة، والوحدويون الديمقراطي، والوطني الدستوري.

وقال رئيس التجمع الدكتور أحمد الشناق، إن الأردن يشهد تحولاً سياسياً مهما يأتي في إطار تحديث النظام السياسي، مشيرا إلى أن هذا التحول جاء بمبادرة ملكية، وشمل إصلاحات قانونية وسياسية وبرلمانية، تهدف إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية.

ولفت إلى أن هناك تغييراً تاريخياً يقوده جلالة الملك بتوجيهاته الرشيدة، وأن هذا التحول يحدد مستقبل الأردن السياسي في ظروف إقليمية معقدة، مبينا أن تشكيل لجنة ملكية للتحديث السياسي يعكس رغبة الدولة في إيجاد تحول حقيقي في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.

وأكد الشناق أهمية مشاركة المواطنين في صناديق الانتخابات، واختيارهم للبرامج المطروحة، حتى يتم انتخاب حكومات تعكس إرادة الشعب وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع.

وشدد على ضرورة تصحيح مفهوم المعارضة والموالاة، وأن يتم فهمهما كمفاهيم داخل إطار المؤسسة البرلمانية، حيث يكون دور المعارضة في تقديم بدائل لسياسات الحكومات.

وأكد أهمية التعددية السياسية في حماية الدولة الأردنية واستقرارها، داعيا الأحزاب إلى أن تكون روافع للاستقرار السياسي وحزاما واقيا للرأي العام.

وأشار الشناق إلى الأهداف التي يسعى التجمع لتحقيقها والتي تتمثل بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية كأحزاب تمثل إرادة الشعب، وتسعى لتحديث النخبة السياسية والقيادات السياسية في الوطن من خلال التعاون مع جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى تقديم حلول مفصلة وقابلة للتطبيق لقضايا المواطنين.

ودعا جميع الأحزاب لطرح برامجها للشعب، ليتمكن الناخب من تحديد اختياراته والمساهمة في مرحلة الحوارات بين الأحزاب والشعب، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودعم قوى التغيير في المجتمع، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتأكيد دورها القيادي في التحول الديمقراطي والمجتمعي.

--(بترا)

ع ح/م ف/رق

24/09/2023 18:00:49