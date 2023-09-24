إشهار التجمع الوطني للإصلاح

إشهار التجمع الوطني للإصلاح
التاريخ
9/24/2023 2:29:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- علي الحلاحلة- احتفل التجمع الوطني للإصلاح بإشهاره اليوم الأحد، في المركز الثقافي الملكي، والذي يضم الأحزاب الأرض المباركة، والشعلة، والشورى، والغد، والقدوة، والوحدويون الديمقراطي، والوطني الدستوري.
وقال رئيس التجمع الدكتور أحمد الشناق، إن الأردن يشهد تحولاً سياسياً مهما يأتي في إطار تحديث النظام السياسي، مشيرا إلى أن هذا التحول جاء بمبادرة ملكية، وشمل إصلاحات قانونية وسياسية وبرلمانية، تهدف إلى بناء دولة وطنية ديمقراطية.
ولفت إلى أن هناك تغييراً تاريخياً يقوده جلالة الملك بتوجيهاته الرشيدة، وأن هذا التحول يحدد مستقبل الأردن السياسي في ظروف إقليمية معقدة، مبينا أن تشكيل لجنة ملكية للتحديث السياسي يعكس رغبة الدولة في إيجاد تحول حقيقي في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.
وأكد الشناق أهمية مشاركة المواطنين في صناديق الانتخابات، واختيارهم للبرامج المطروحة، حتى يتم انتخاب حكومات تعكس إرادة الشعب وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع.
وشدد على ضرورة تصحيح مفهوم المعارضة والموالاة، وأن يتم فهمهما كمفاهيم داخل إطار المؤسسة البرلمانية، حيث يكون دور المعارضة في تقديم بدائل لسياسات الحكومات.
وأكد أهمية التعددية السياسية في حماية الدولة الأردنية واستقرارها، داعيا الأحزاب إلى أن تكون روافع للاستقرار السياسي وحزاما واقيا للرأي العام.
وأشار الشناق إلى الأهداف التي يسعى التجمع لتحقيقها والتي تتمثل بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية كأحزاب تمثل إرادة الشعب، وتسعى لتحديث النخبة السياسية والقيادات السياسية في الوطن من خلال التعاون مع جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى تقديم حلول مفصلة وقابلة للتطبيق لقضايا المواطنين.
ودعا جميع الأحزاب لطرح برامجها للشعب، ليتمكن الناخب من تحديد اختياراته والمساهمة في مرحلة الحوارات بين الأحزاب والشعب، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودعم قوى التغيير في المجتمع، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتأكيد دورها القيادي في التحول الديمقراطي والمجتمعي.
--(بترا)
ع ح/م ف/رق
24/09/2023 18:00:49
MENAFN24092023000117011021ID1107130194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.