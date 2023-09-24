الخارجية: عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني من ليبيا

الخارجية: عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني من ليبيا
التاريخ
9/24/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 24 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجي وشؤون المغتربين، عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، إلى أرض الوطن، بعد استكماله المهام التي أوكلت إليه في المناطق المتضررة من الفيضانات في دولة ليبيا الشقيقة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الفريق الأردني استكمل مشاركته بعد عشرة أيام متواصلة من العمل، وذلك حسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها في المدد الزمنية لمشاركات فرق الإنقاذ.
وضم الفريق 88 عضواً من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، وفريق مختص بالبحث والإنقاذ باستخدام الكلاب المدربة.
يشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي حاصل على التصنيف الدولي الثقيل ومن الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة.
--(بترا)
ص خ/رق
24/09/2023 17:40:25
MENAFN24092023000117011021ID1107130193
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