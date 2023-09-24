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الخارجية: عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني من ليبيا

9/24/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجي وشؤون المغتربين، عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، إلى أرض الوطن، بعد استكماله المهام التي أوكلت إليه في المناطق المتضررة من الفيضانات في دولة ليبيا الشقيقة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الفريق الأردني استكمل مشاركته بعد عشرة أيام متواصلة من العمل، وذلك حسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها في المدد الزمنية لمشاركات فرق الإنقاذ.
وضم الفريق 88 عضواً من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، وفريق مختص بالبحث والإنقاذ باستخدام الكلاب المدربة.
يشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي حاصل على التصنيف الدولي الثقيل ومن الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة.
--(بترا)
ص خ/رق
24/09/2023 17:40:25

MENAFN24092023000117011021ID1107130193

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