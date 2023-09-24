حوارية في إربد حول قانون السير (إعادة مصححة)

(إعادة مصححة لملاحظة الفقرة الأولى)

إربد 24 أيلول (بترا)- علا عبيدات- قال مدير إدارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري، إن قانون السير الجديد وتعديلاته، هو قانون إيجابي يشكل دعوة للالتزام بشروط السلامة المرورية، ووقف النزيف على الطرقات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأضاف الدويري، خلال جلسة حوارية حول قانون السير الجديد ضمن حملة بعنوان "التزم لسلامتك"، نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، اليوم الأحد، أن الهدف من القانون ليس الجباية، وإنما لمعالجة حوادث السير والازدحامات المرورية، حيث جاءت تعديلات القانون لتلبي ذلك في تحقيق الإستراتيجية المرورية، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في وقوع الحوادث المرورية أو إحداث الازدحامات.

وقال "إننا نعول على دور الشباب والهيئات الشبابية المختلفة، ونؤمن بدورهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع، وأن المصلحة العامة تقتضي التحديث والتغيير، فالتوعية تبدأ من البيت والمدرسة والجامعة لتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين للحد من خطر الحوادث ووقف الاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء ومستخدمي الطريق".

واستعرض الدويري، ملخصا عن الحوادث المرورية في الأردن لعام 2022، والذي سجل وقوع حوالي 170 ألف حادث مروري، تسبب 11510 حوادث منها بوقوع 17096 إصابة و562 وفاة، فيما بلغت تكلفة هذه الحوادث 322 مليون دينار، وكانت الفئة العمرية من 18-35 عاما، هي الأكثر تضررا من المصابين وبنسبة بلغت 46 بالمئة، كما شكلت هذه الفئة من السائقين الأكثر تسببا بالحوادث وبنسبة بلغت 43 بالمئة.

وتابع، ان أبرز أخطاء السائقين هي مخالفات المسارب ومخالفات الأولويات، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وأهمها استخدام الهاتف النقال، إضافة إلى استخدام السيارات غير المرخصة وغير المؤهلة للسير على الطرقات، وقطع الإشارة الحمراء والسير بشكل مواكب.

وشدد على أن تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير يتطلب تعاونا بين الجميع وخاصة الشركاء من أبناء المجتمع المحلي مع مديرية الأمن العام في نشر الطمأنينة على الطرقات، وتنفيذ تعديلات قانون السير الجديد، وإيجاد ثقافة مجتمعية تنبذ التصرفات غير المرغوب بها وتؤكد ضرورة التزام السائقين والمشاة بشروط السلامة المرورية حماية لأنفسهم ولغيرهم، فيما تعمل مديرية الأمن العام من خلال إدارة السير على تنفيذ قوانين السير بكل حزم ودون أي تهاون، مؤكدا أن السائق الملتزم لن يضره تنفيذ القانون الجديد.

ودعا الدويري، إلى الالتزام بعدد من السلوكيات التي تؤثر إيجابا في الحد من الازدحامات المرورية، كاستخدام وسائل النقل الجماعي ووسائل النقل العام، وضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان وحدود السرعة المسموح بها، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

بدوره، أشار منسق الهيئة في إربد سامر مراشدة، إلى دور ورؤية الهيئة في تنفيذ الجلسات التوعوية لأبناء المجتمع المحلي للحد من المخالفات المرورية وحوادث السير القاتلة.

--(بترا)

ع ع/ ف م/رق

24/09/2023 17:33:07