حملة بعنوان بيئة صحية ضد السرطان في إربد

إربد 24 أيلول (بترا)- نفذت مؤسسة الحسين للسرطان في جمعية الأقحوان البيئية، ومركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، اليوم الأحد، في إربد، حملة بعنوان "بيئة صحية ضد السرطان"، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة البيئية، الذي صادف 26 أيلول الحالي.

وتهدف الحملة إلى تشجيع أبناء المجتمع على تبني سلوكيات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، وتعزيز العوامل البيئية السليمة في الحفاظ على الصحة.

وتضمنت الحملة، جلسات توعوية للتعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان، ومنها محاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة، وزراعة الأشجار الخضراء في الحدائق والبيوت والشوارع لتنقية الهواء من عوامل التلوث المختلفة.

كما ركزت الحملة على أهمية محاربة التدخين بمختلف أشكاله، والحد من عوامل التلوث البيئي، مع تنفيذ مبادرات فردية ومجتمعية لتقليل الأثر البيئي والصحي لتلوث الهواء والتدخين على جسم الإنسان.

--(بترا)

ع ع/ ف م/رق

24/09/2023 17:22:56