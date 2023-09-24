حملة بعنوان بيئة صحية ضد السرطان في إربد

حملة بعنوان بيئة صحية ضد السرطان في إربد
التاريخ
9/24/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 24 أيلول (بترا)- نفذت مؤسسة الحسين للسرطان في جمعية الأقحوان البيئية، ومركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، اليوم الأحد، في إربد، حملة بعنوان "بيئة صحية ضد السرطان"، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة البيئية، الذي صادف 26 أيلول الحالي.
وتهدف الحملة إلى تشجيع أبناء المجتمع على تبني سلوكيات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، وتعزيز العوامل البيئية السليمة في الحفاظ على الصحة.
وتضمنت الحملة، جلسات توعوية للتعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان، ومنها محاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة، وزراعة الأشجار الخضراء في الحدائق والبيوت والشوارع لتنقية الهواء من عوامل التلوث المختلفة.
كما ركزت الحملة على أهمية محاربة التدخين بمختلف أشكاله، والحد من عوامل التلوث البيئي، مع تنفيذ مبادرات فردية ومجتمعية لتقليل الأثر البيئي والصحي لتلوث الهواء والتدخين على جسم الإنسان.
--(بترا)
ع ع/ ف م/رق
24/09/2023 17:22:56
MENAFN24092023000117011021ID1107130191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.