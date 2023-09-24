مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد والبريد الأردني

عمان24 أيلول (بترا)- وقع البريد الأردني أخيرا، مذكرة تفاهم مع مؤسسة ولي العهد، هدفت إلى العمل بشكل مشترك على إطلاق برنامج تدريبي متقدّم يطوّر قدرات الشباب والشابات في كافّة محافظات المملكة، ويعزز ميزتهم التنافسيّة في سوق العمل.

ونصّت المذكرة التي تم توقيعها في مقر المؤسسة، على إطلاق مبادرة تدريبيّة تستهدف 300 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة، سيتلقون تدريبات مكثّفة وعمليّة في مجال التجارة الإلكترونية.

ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو، وعن البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود.

وقال الداوود، إن البريد الأردني يسعى من ضمن خطته الاستراتيجية ومن خلال تواجده في كافة أرجاء المملكة، الى توسيع التعاون مع كافة المؤسسات ومنها مؤسسة ولي العهد، مشيداً بدور المؤسسة في تمكين الشباب وتحفيزهم نحو الابتكار والريادة.

من جهتها، قالت الطيب إن الشراكة تقوم على تقديم تدريب متخصص للشباب في مجال التجارة الإلكترونية، وإنشاء موقع إلكتروني وتأهيلهم لدخول سوق العمل مع تقديم كافة التسهيلات لإدارة عملية التسوق لاحقاً، حيث تأتي أهمية المبادرة من خلال نشر ثقافة البيع والتصدير وتمكين الشباب من استهداف الأسواق الخارجية وتصدير الصناعات المحلية للخارج.

وفي السياق ذاته، قالت منكو إن تعزيز قدرات الشباب والشابات وتمكينهم يقع على رأس أولويات عمل المؤسسة، وهذه الشراكة تنسجم مع هذا الهدف.

وأوضحت أن "التجارة الإلكترونية من المواضيع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤمكدة أن وجود شباب مؤهل بهذا القطاع أمر هام، ونطمح أن تقودنا مرحلة العمل الأولى التي تستهدف 300 شاب وشابة، إلى مرحلة جديدة لتمكين عدد أكبر من الشباب من الاستفادة المرجوّة".

--(بترا)

ف م/اح

24/09/2023 17:26:22