ديوان المحاسبة يستضيف محاضرة لخبيرة دولية حول أهداف التنمية المستدامة

عمان 24 أيلول (بترا)- استضاف ديوان المحاسبة، اليوم الأحد، خبيرة المحاسبة والتنمية المستدامة الدولية الدكتورة جان بيبنغتون.

وألقت بيبنغتون محاضرة بعنوان "أهداف التنمية المستدامة نقطة المنتصف - مساهمات المحاسبين والمدققين"، بمناسبة مرور نحو 7 سنوات على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 في خطتها لعام 2030.

وأكدت أن أهداف التنمية المستدامة تمثل في مجموعها 169غاية، رغم أنها غير ملزمة قانونا، إلا أن الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها، مبينة أن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، ما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب.

وعرضت بيبنغتون الأهداف الـ17 وهي، القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة، والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، وأنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء والحياة البريّة، والسلام والعدالة، والمؤسسات القوية، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف.

واستعرض، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، في بداية المحاضرة دور الديوان في تحقيق التنمية المستدامة من خلال رقابة الأداء والرقابة البيئية، باعتبار ذلك وسيلة يمكن من خلالها الحكم على مدى التزام مؤسسات الدولة بتحقيق أهداف التنمية، والإسهام برسم السياسات العامة لتحقيق الغاية المنشودة.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش حول توظيف هذه الأهداف بشكل عملي، وأبرز الأبعاد التي يمكن إضافتها للمدققين، وتشجيع مبادرات التنمية المستدامة لتتجاوز الرقابة المالية والإدارية من خلال تضمينها للخطط الاستراتيجية وسبل قياس أثر الرقابة عليها.

يشار إلى أن بيبنغتون، هي أستاذة المحاسبة والتنمية المستدامة في جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، وشغلت لمدة 3 سنوات منصب مستشارة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة.

--(بترا)

رش/ن ح/رق

24/09/2023 17:15:20