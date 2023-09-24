المعايطة: القانون لا يخول مستقلة الانتخاب التدخل بالشأن الحزبي

عمّان 24 أيلول (بترا) – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن قانون الأحزاب لا يخول الهيئة صلاحيات التدخل في المواقف الحزبية أو الممارسات الداخلية للأحزاب.

وبين المعايطة خلال لقاء عقد في مبنى الهيئة اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، بحضور الأمناء عامي الأحزاب السياسية القائمة، أن معالجة أي خلل في بناء العمل الحزبي يجب أن يتم ضمن الأطر التنظيمية الداخلية للحزب.

وأكد المعايطة، أن الهيئة لا تملك حق التدخل في أي شأن حزبي داخلي ما لم يكن فيه مخالفة واضحة لشروط القوانين السارية، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم للأحزاب السياسية وبناء علاقات إيجابية وتشاركية قائمة على الحيادية والشفافية والحياد.

وأضاف، إن الناخب هو صاحب الصلاحية الوحيد في تحديد الحزب الذي سيمثله في مجلس النواب المُقبل، منوهًا إلى أن قوة كل حزب من عدمها تكون من خلال صناديق الاقتراع.

ولفت المعايطة إلى أن مشاركة المرأة والشباب في العمل الحزبي، باتت اليوم عنوان النجاح لأي حزب يريد الاستمرار، ويقع على عاتق الأحزاب السياسية دور أساسي وهام في إقناع الجمهور بجدوى المشاركة من خلال تصميم وتنفيذ برامج حزبية حقيقية.

وقال، نعمل اليوم على الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية المقبلة، كما نعمل على تنفيذ حملات توعوية مكثفة وتدريب اللجان والكوادر المعنية، حيث شارفت الهيئة على الانتهاء من مسح كافة مراكز الاقتراع والفرز لاختيار الأنسب منها لخدمة الناخبين.

وأكد أن الهيئة ستقف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال ظروف المواطنين المالية بهدف تجييرها لصالح حزب أو تصويت ضمن صلاحياتها القانونية، رافضًا الإساءة لسمعة العملية السياسية والانتخابية من خلال تضخيم وجود "الرشوة السياسية"، حيث سيأخذ القانون مجراه إنْ ثبت ذلك.

وجرى خلال اللقاء إطلاع أمناء عامي الأحزاب السياسية، على التعليمات التنفيذية الخاصة بالأحزاب ومتابعة شؤونها، والاستماع إلى ملاحظاتهم التي سيتم دراستها وتوظيفها وبما يخدم العملية السياسية والانتخابية، كما تطرق اللقاء إلى أهمية دور الأحزاب في توعية الناخب والمواطن لمعرفة دائرته الانتخابية والتي تُحدد على أساس مكان الإقامة.

--(بترا)

م ش/ ف م/اح

24/09/2023 17:05:38