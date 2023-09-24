الخارجية تدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

عمان 24 أيلول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قيام حركة متطرفة في هولندا، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، يوم أمس، أمام عدد من السفارات في لاهاي.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، مشددة على أن احترام الرموز الدينية، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

--(بترا)

ص خ/م ف/رق

24/09/2023 17:02:39