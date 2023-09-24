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مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

9/24/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 أيلول (بترا)- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2408.
وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 5.1 مليون سهم، موزعة على 2797 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 46 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
24/09/2023 16:56:13

MENAFN24092023000117011021ID1107130186

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