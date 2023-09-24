اتفاقية تعاون بين اتحادي غرب آسيا وكأس الخليج العربي

عمان 24 أيلول (بترا)- برعاية سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وقع اتحادا غرب آسيا وكأس الخليج العربي اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشتركة.

وبحسب بيان لاتحاد غرب آسيا، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون لتطوير اللعبة، وتنسيق عملية برمجة أجندة البطولات والنشاطات للاتحادين، وتثبيتها لفترات زمنية أطول في الأعوام المقبلة.

وأكد سمو الأمير علي والشيخ حمد، أهمية الاتفاقية في توحيد الجهود التي يبذلها الاتحادان لخدمة كرة القدم في المنطقة.

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد كأس الخليج العربي منذ أعوام طويلة، وما رافق ذلك من انعكاسات إيجابية أسهمت في تطورات ملحوظة على منظومة الكرة، مشيرا إلى المكتسبات المنتظر أن يحققها هذا التعاون، بفضل فتح آفاق تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة بين الاتحادين.

وأضاف سموه، "تعتبر الاتفاقية نقطة انطلاق جديدة نحو المزيد من العمل لتطوير كرة القدم وتحقيق الأثر الإيجابي على الاتحادات الأهلية، سواء الخليجية أو في غرب آسيا بشكل عام، كما تعد جسرا متينا يربط الاتحادين الرائدين، وتعزز من أواصر التعاون المستقبلي بينهما".

من جهته أكد آل ثاني أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن مساعي الاتحادين لإيجاد شراكات مثمرة تسهم في تطوير ودعم كرة القدم، في ظل الخبرات المتراكمة لدى الطرفين والتي يشكل تبادلها إضافة نوعية لتحقيق النجاحات.

وأشاد آل ثاني بما يقدمه اتحاد غرب آسيا من أدوار لدعم اللعبة، إلى جانب حرصه على إعداد خطط طموحة وشاملة تركز بالدرجة الرئيسة على توفير أرض خصبة لدعم برامج الاتحادين.

وقال: "يلتقي الاتحادان عند أهداف واحدة ومشتركة، لافتا الى أن الاتفاقية تشكل مصدر قوة للعمل على ترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع، كما تعزز الحضور اللافت للاتحادين على المستوى الإقليمي والحفاظ على استمرارية دورهما الحيوي، وتأدية رسالتهما السامية تجاه تطوير الكرة".

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

24/09/2023 16:49:16