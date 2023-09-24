انطلاق دور الـ32 من بطولة كأس الأردن غدا

عمان 24 أيلول (بترا)- تنطلق غدا الاثنين منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم CFI لموسم 2023 / 2024.

ويلتقي السرحان مع أم القطين الاثنين عند الخامسة عصرا، على ملعب السرحان، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره اليرموك عند السابعة والنصف على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويستقبل الصريح ضيفه الطيبة عند الخامسة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، وبذات التوقيت يلتقي سحاب مع البقعة على ملعب البترا، فيما يحل عمان أف سي ضيفا على الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.

ويواجه الأهلي نظيره العالية عند الخامسة عصر الأربعاء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وبذات التوقيت يلتقي الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط، فيما يستقبل معان ضيفه اتحاد الرمثا عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبنفس الوقت يحل حرثا ضيفا على الفيصلي على ستاد عمان.

ويحل صما ضيفا على مغير السرحان عند الخامسة عصر الخميس على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع العربي على ملعب السلط، قبل أن يستقبل الوحدات ضيفه جرش عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، وبنفس التوقيت يلتقي الجليل مع دوقرة على ستاد الحسن.

وتختتم مواجهات دور الـ32 من البطولة الجمعة، إذ يلتقي شباب الأردن مع دير أبي سعيد عند الخامسة عصرا على ملعب البترا، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يستقبل الرمثا ضيفه وادي الريان على ستاد الحسن.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيلجئ إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

24/09/2023 16:42:11