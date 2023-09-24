أسبوعان طبيان في إربد

إربد 24 أيلول (بترا)- تنظم مبادرة وفا للجالية السورية في إربد، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية، وغرفة صناعة إربد، وبلدية إربد الكبرى، أسبوعيين طبيين مجانيين لدعم الشرائح الأكثر هشاشة من الأردنيين واللاجئين السوريين.

ويبدأ استقبال المراجعين في غرفة صناعة إربد، اعتبارا من يوم غد الاثنين لمدة أسبوعين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

--(بترا)

م ق/ن ح/رق

24/09/2023 16:30:06