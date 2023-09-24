أسبوعان طبيان في إربد

أسبوعان طبيان في إربد
التاريخ
9/24/2023 2:28:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 24 أيلول (بترا)- تنظم مبادرة وفا للجالية السورية في إربد، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية، وغرفة صناعة إربد، وبلدية إربد الكبرى، أسبوعيين طبيين مجانيين لدعم الشرائح الأكثر هشاشة من الأردنيين واللاجئين السوريين.
ويبدأ استقبال المراجعين في غرفة صناعة إربد، اعتبارا من يوم غد الاثنين لمدة أسبوعين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
--(بترا)
م ق/ن ح/رق
24/09/2023 16:30:06
MENAFN24092023000117011021ID1107130183
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